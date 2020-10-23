"Лидс" разгромил "Виллу" благодаря хет-трику Бэмфорда
Хет-трик Патрика Бэмфорда позволил "Лидсу" разгромить "Астон Виллу" со счетом 0:3.
В первом тайме матча на "Вилла Парк" игра у хозяев особо не шла — выделялся только Джек Грилиш, который однажды претендовал на пенальти, а в другом случае едва не поразил ворота, но Люк Эйлинг остановил мяч на самой линии.
В начале второго тайма Грилиш вновь обратил на себя внимание, пытаясь пробить голкипера "белых" Илана Мелье, но тот справился.
А затем свое веское слово сказал Патрик Бэмфорд, который в течение 22 минут оформил хет-трик. Сперва нападающий "Лидса" сыграл на добивании после отраженного Эмилиано Мартинесом удара Родриго — 0:1. Во втором случае экс-юниор "Челси" выстрелил с подступов к штрафной площади — 0:2. Напоследок Бэмфорд изловчился пробить, находясь в окружении трех защитников внутри штрафной — 0:3.
"Астон Вилла" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потеряла очки, но все равно занимает очень высокое место — как теперь и "Лидс", самый яркий новичок новой кампании.
"Астон Вилла" — "Лидс". Отчет о матче
23.10.2020 23:55
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Привет Баркли
(ответить)
"Астон Вилла" — "Лидс". Отчет о матче
Источник: http://fapl.ru/posts/81745/
Спасибо Михайло, отчет заебись!
Источник: http://fapl.ru/posts/81745/
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Приятно было смотреть на павлинов,во втором тайме возили крестьян,как детей.
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Императоры!
(ответить)
"Астон Вилла" — "Лидс". Отчет о матче
Источник: http://fapl.ru/posts/81745/
Спасибо Михайло, отчет заебись!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий