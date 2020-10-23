"Лидс" разгромил "Виллу" благодаря хет-трику Бэмфорда

Патрик Бэмфорд Хет-трик Патрика Бэмфорда позволил "Лидсу" разгромить "Астон Виллу" со счетом 0:3.

В первом тайме матча на "Вилла Парк" игра у хозяев особо не шла — выделялся только Джек Грилиш, который однажды претендовал на пенальти, а в другом случае едва не поразил ворота, но Люк Эйлинг остановил мяч на самой линии.

В начале второго тайма Грилиш вновь обратил на себя внимание, пытаясь пробить голкипера "белых" Илана Мелье, но тот справился.

А затем свое веское слово сказал Патрик Бэмфорд, который в течение 22 минут оформил хет-трик. Сперва нападающий "Лидса" сыграл на добивании после отраженного Эмилиано Мартинесом удара Родриго — 0:1. Во втором случае экс-юниор "Челси" выстрелил с подступов к штрафной площади — 0:2. Напоследок Бэмфорд изловчился пробить, находясь в окружении трех защитников внутри штрафной — 0:3.

"Астон Вилла" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потеряла очки, но все равно занимает очень высокое место — как теперь и "Лидс", самый яркий новичок новой кампании.

"Астон Вилла" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Лидс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2020 23:55

Количество просмотров Просмотров: 492

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  1. yamateh 24.10.2020 00:15 # yamateh
    Привет Баркли

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  2. shinigami 23.10.2020 23:59 # shinigami
    "Астон Вилла" — "Лидс". Отчет о матче

    Источник: http://fapl.ru/posts/81745/

    Спасибо Михайло, отчет заебись!

    Источник: http://fapl.ru/posts/81745/

    (ответить)

  3. noi39 23.10.2020 23:59 # noi39
    Приятно было смотреть на павлинов,во втором тайме возили крестьян,как детей.

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  4. alexomck 23.10.2020 23:58 # alexomck
    Императоры!

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  5. anabanana94 23.10.2020 23:58 # anabanana94
    "Астон Вилла" — "Лидс". Отчет о матче

    Источник: http://fapl.ru/posts/81745/

    Спасибо Михайло, отчет заебись!

    (ответить)

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