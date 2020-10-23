Гиггз чувствует, что на покупку Теллеса МЮ вдохновил "Ливерпуль"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что на покупку крайнего защитника Алекса Теллеса "красных дьяволов" вдохновил "Ливерпуль".
Заплатив "Порту" 15.4 млн. фунтов в качестве компенсации за Теллеса, "Юнайтед" получил не просто защитника — выступая за португальский клуб, Алекс забил 26 голов и отдал 57 результативных передач.
Гиггз чувствует, что этой покупкой его бывший клуб стремится подражать "Ливерпулю", обладающему Трентом Александер-Арнольдом и Энди Робертсоном, которые считаются эталонами современного крайнего защитника.
Трент и Энди в первую очередь славятся не своей игрой в обороне, а участием в атакующих действиях, отдав 36 результативных передач в 140 матчах за "Ливерпуль" и 32 в 134, соответственно.
"Думаю, Теллес — это именно то, чего нам не хватало. Ты смотришь на "Ливерпуль" и видишь, как Трент и Робертсон забивают и раздают голевые передачи. Теперь это является неотъемлемым атрибутом для крайних защитников. Если вингеры смещаются в центр, то именно крайние защитники должны обеспечивать ширину атаки и создавать голевые ситуации", — цитирует Гиггза Daily Mail.
23.10.2020 23:00
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До эталона далековато.
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