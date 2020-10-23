Адриан раскритиковал Пикфорда за нанесенную Ван Дейку травму

Голкипер "Ливерпуля" Адриан заявил, что поступку его коллеги Джордана Пикфорда из "Эвертона" нет оправданий.

Вот уже несколько дней кряду футбольная Англия стоит на ушах из-за той тяжелой травмы, которую Пикфорд нанес защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку во время мерсисайдского дерби в прошлый уикенд.



Джордан нашел как сторонников, которые все-таки в меньшинстве, так и резких критиков, и Адриан относит себя к последним, несмотря на вратарскую солидарность.



"Это был очень плохой стык, из очень плохого положения. Он опаздывал. Думаю, никто из игроков не имеет права идти в борьбу таким образом".



"Я сам голкипер, и я всегда вступаюсь за голкиперов, но идти на мяч таким образом — это нечестно. В той ситуации у него было не так много шансов заблокировать мяч, он мог лишь навредить сопернику".



"Ты рискуешь своим телом каждый раз, когда играешь. Есть разрешенная борьба, но такого рода борьба неприемлема мной и неприемлема Премьер-Лигой", — сообщил Адриана Sky Sports.