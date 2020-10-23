Тебас предупредил Месси насчет ущерба для репутации в случае перехода в "Сити"

Лионель Месси Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что репутация Лионеля Месси пострадает, если нападающий "Барселоны" перейдет в "Манчестер Сити".

Месси был близок к переходу в "Сити" еще в минувшее трансферное окно, однако "Барселона", заручившись поддержкой Ла Лиги, заблокировала отъезд Лионеля с "Ноу Камп".

В конце сезона Месси может стать свободным агентом, и тогда уже ничто не встанет на пути к воссоединению Лионеля с Хосепом Гвардиолой в Манчестере, однако Тебас спешит предостеречь 33-летнего аргентинца.

"Нам посчастливилось наслаждаться им так много лет, и Месси должен очень тщательно подумать о том, что он будет делать дальше".

"Если Месси покинет "Барселону", его репутация, которую он заслужил к настоящему моменту, очень сильно пострадает".

"Это правда, что на стороне он может получить более выгодное предложение в финансовом отношении, но я думаю, он должен держаться за ту репутацию, которую создавал более 20 лет", — сообщил Тебас AFP.


Метки Барселона, Ла Лига, Манчестер Сити, Месси, Тебас

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2020 21:00

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  1. geniusss 23.10.2020 21:26 # geniusss
    Какую репутацию? Игрока, который сгнил бы в АПЛ.
    Ясно понятно, что это по большому счёту мнение школьников, но наверняка и некоторые эксперты думают точно так же.

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  2. noi39 23.10.2020 21:15 # noi39
    Какая чушь от Тебаса!

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  3. scholes18 23.10.2020 21:09 # scholes18
    какую же хуйню он несёт, просто не хочет чтобы Ла Лига потеряла Месси.

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