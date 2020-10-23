Тебас предупредил Месси насчет ущерба для репутации в случае перехода в "Сити"
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что репутация Лионеля Месси пострадает, если нападающий "Барселоны" перейдет в "Манчестер Сити".
Месси был близок к переходу в "Сити" еще в минувшее трансферное окно, однако "Барселона", заручившись поддержкой Ла Лиги, заблокировала отъезд Лионеля с "Ноу Камп".
В конце сезона Месси может стать свободным агентом, и тогда уже ничто не встанет на пути к воссоединению Лионеля с Хосепом Гвардиолой в Манчестере, однако Тебас спешит предостеречь 33-летнего аргентинца.
"Нам посчастливилось наслаждаться им так много лет, и Месси должен очень тщательно подумать о том, что он будет делать дальше".
"Если Месси покинет "Барселону", его репутация, которую он заслужил к настоящему моменту, очень сильно пострадает".
"Это правда, что на стороне он может получить более выгодное предложение в финансовом отношении, но я думаю, он должен держаться за ту репутацию, которую создавал более 20 лет", — сообщил Тебас AFP.
23.10.2020 21:00
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Какую репутацию? Игрока, который сгнил бы в АПЛ.
Ясно понятно, что это по большому счёту мнение школьников, но наверняка и некоторые эксперты думают точно так же.
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Какая чушь от Тебаса!
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какую же хуйню он несёт, просто не хочет чтобы Ла Лига потеряла Месси.
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