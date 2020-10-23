Тебас предупредил Месси насчет ущерба для репутации в случае перехода в "Сити"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что репутация Лионеля Месси пострадает, если нападающий "Барселоны" перейдет в "Манчестер Сити".

Месси был близок к переходу в "Сити" еще в минувшее трансферное окно, однако "Барселона", заручившись поддержкой Ла Лиги, заблокировала отъезд Лионеля с "Ноу Камп".



В конце сезона Месси может стать свободным агентом, и тогда уже ничто не встанет на пути к воссоединению Лионеля с Хосепом Гвардиолой в Манчестере, однако Тебас спешит предостеречь 33-летнего аргентинца.



"Нам посчастливилось наслаждаться им так много лет, и Месси должен очень тщательно подумать о том, что он будет делать дальше".



"Если Месси покинет "Барселону", его репутация, которую он заслужил к настоящему моменту, очень сильно пострадает".



"Это правда, что на стороне он может получить более выгодное предложение в финансовом отношении, но я думаю, он должен держаться за ту репутацию, которую создавал более 20 лет", — сообщил Тебас AFP.