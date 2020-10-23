Хамес исцелился и готов сыграть с "Саутгемптоном"

Рулевой "Эвертона" Карло Анчелотти взял свои слова назад, сообщив, что плеймейкер Хамес Родригес все-таки может сыграть против "Саутгемптона" в воскресенье.

Всего лишь сутки назад Анчелотти заявил, что Хамес пострадал от защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка в мерсисайдском дерби в прошлый уикенд.



Анчелотти ожидал, что 29-летний колумбиец пропустит выезд на "Сент-Мэри", но сегодня подопечный Карло чудесным образом исцелился.



"Участие Хамеса в матче нельзя однозначно исключить. У него была большая гематома, и до сегодняшнего дня он не мог тренироваться. Сейчас ему гораздо лучше, и мы верим, что он может сыграть".



"К счастью, он быстро восстановился и провел тренировку сегодня — частичную тренировку. Надеюсь, он будет тренироваться завтра, и тогда мы оценим, в состоянии ли он сыграть в воскресенье", — цитирует Анчелотти Sky Sports.