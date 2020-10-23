Хамес исцелился и готов сыграть с "Саутгемптоном"

Хамес Родригес Рулевой "Эвертона" Карло Анчелотти взял свои слова назад, сообщив, что плеймейкер Хамес Родригес все-таки может сыграть против "Саутгемптона" в воскресенье.

Всего лишь сутки назад Анчелотти заявил, что Хамес пострадал от защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка в мерсисайдском дерби в прошлый уикенд.

Анчелотти ожидал, что 29-летний колумбиец пропустит выезд на "Сент-Мэри", но сегодня подопечный Карло чудесным образом исцелился.

"Участие Хамеса в матче нельзя однозначно исключить. У него была большая гематома, и до сегодняшнего дня он не мог тренироваться. Сейчас ему гораздо лучше, и мы верим, что он может сыграть".

"К счастью, он быстро восстановился и провел тренировку сегодня — частичную тренировку. Надеюсь, он будет тренироваться завтра, и тогда мы оценим, в состоянии ли он сыграть в воскресенье", — цитирует Анчелотти Sky Sports.


Метки Родригес, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. noi39 23.10.2020 21:14 # noi39
    Да этот Родригес корчится как баба при малейшем стыке,давно не видел такого хмыря,худший из латинос в этом отношении.Вот уж кому кому,не поверю ни когда!

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  2. stilllove 23.10.2020 21:02 # stilllove
    Муветон клуб пидарасоф, икпорт их голкипер

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  3. liverpool-66 23.10.2020 20:59 # liverpool-66
    Хамес ещё тот симулянт. Анчи - лицемер.

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  4. superperez101 23.10.2020 20:41 # superperez101
    какие же кончалыги там в эвертоне
    но самый хуесос это даже не пикфорд и не ришарлисон. они просто тупые ебанаты. самый хуесос это анчелотти.
    ответка старому пидарасу на энфилде покажется адом

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  5. weorlfc 23.10.2020 20:39 # weorlfc
    Видать три иконки у доктора поцеловал другое объяснению сию чуду нет!

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  6. kojanavochkoimel 23.10.2020 20:37 # kojanavochkoimel
    Да что черт побери такое несёшь?)))
    Вчера выкинули новости что неделю назад сломался, сегодня уже выздоровел.))) вы что там в эвертон самые умные, остальные дураками считаете?
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  7. chr1s8rown 23.10.2020 20:35 # chr1s8rown
    Дешевый спектакль от херветона

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  8. makeewadim 23.10.2020 20:06 # makeewadim
    Говорят, если пописать на рану, она проходит

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