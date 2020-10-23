Хамес исцелился и готов сыграть с "Саутгемптоном"
Рулевой "Эвертона" Карло Анчелотти взял свои слова назад, сообщив, что плеймейкер Хамес Родригес все-таки может сыграть против "Саутгемптона" в воскресенье.
Всего лишь сутки назад Анчелотти заявил, что Хамес пострадал от защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка в мерсисайдском дерби в прошлый уикенд.
Анчелотти ожидал, что 29-летний колумбиец пропустит выезд на "Сент-Мэри", но сегодня подопечный Карло чудесным образом исцелился.
"Участие Хамеса в матче нельзя однозначно исключить. У него была большая гематома, и до сегодняшнего дня он не мог тренироваться. Сейчас ему гораздо лучше, и мы верим, что он может сыграть".
"К счастью, он быстро восстановился и провел тренировку сегодня — частичную тренировку. Надеюсь, он будет тренироваться завтра, и тогда мы оценим, в состоянии ли он сыграть в воскресенье", — цитирует Анчелотти Sky Sports.
23.10.2020 20:00
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Да этот Родригес корчится как баба при малейшем стыке,давно не видел такого хмыря,худший из латинос в этом отношении.Вот уж кому кому,не поверю ни когда!
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Муветон клуб пидарасоф, икпорт их голкипер
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Хамес ещё тот симулянт. Анчи - лицемер.
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какие же кончалыги там в эвертоне
но самый хуесос это даже не пикфорд и не ришарлисон. они просто тупые ебанаты. самый хуесос это анчелотти.
ответка старому пидарасу на энфилде покажется адом
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Видать три иконки у доктора поцеловал другое объяснению сию чуду нет!
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Да что черт побери такое несёшь?)))
Вчера выкинули новости что неделю назад сломался, сегодня уже выздоровел.))) вы что там в эвертон самые умные, остальные дураками считаете?
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Дешевый спектакль от херветона
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Говорят, если пописать на рану, она проходит
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