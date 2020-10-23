Кепа пропустит матч с "Юнайтед", но Чех его не заменит
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага пропустит матч против "Манчестер Юнайтед" в субботу, однако Петр Чех его не заменит.
Вернувшись в ворота "Челси" в прошлый уикенд благодаря травме Эдуара Менди, Кепа в очередной раз разочаровал и пропустил три гола от "Саутгемптона" (3:3).
Сейчас Менди уже здоров, посреди недели отстояв на ноль против "Севильи" в Лиге Чемпионов (0:0), и именно Эдуар будет защищать ворота "синих" на "Олд Траффорд".
Однако Кепы не будет даже на скамейки запасных — как и Чеха, которого "Челси" сенсационно заявил на Премьер-Лигу.
"Тиагу Силва и Кристиан Пулишич в порядке. У нас довольно хорошая ситуация в плане травм, и все здоровы, за исключением Кепы, у которого возникли проблемы с плечом, поэтому он не поедет в Манчестер".
"Петр Чех не будет его заменой. Полагаю, вся шумиха вокруг Петра Чеха вызвана тем, что он был одним из лучших голкиперов в Премьер-Лиге, а на мой взгляд — лучшим", — цитирует Лэмпарда Goal.
23.10.2020 19:00
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