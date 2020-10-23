Агент Озила раскритиковал Артету

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила раскритиковал главного тренера "канониров" Микеля Артету за отношение к своему клиента.

Не попал в заявку "Арсенала" на Лигу Европы и Премьер-Лигу, Озил остался без игровой практики до января. Тем самым Месут поплатился за то, что не использовал возможность покинуть "Эмирейтс" в летнее трансферное окно, хотя клуб его всячески к этому подталкивал.



На текущей неделе Артета заявил, что его совесть чиста в отношении Озила, при этом признав, что не смог изменить игровые повадки Месута. Но агент Эркют Согут считает слова Микеля лукавством.



"Фанаты "Арсенала" заслуживают честного объяснения, а не слов тренера "я провалился в случае с Озилом". С Озилом невозможно провалиться. Ты провалился лишь в том, что не был справедлив, искренен и прозрачен в отношении того, у кого есть контракт и кто всегда был предан клубу".



"Каждый человек снаружи знает, что с ним поступили несправедливо. Он (Артета) не дал ему шанса проявить себя в этом сезоне. Если у игрока есть контракт, игрок должен иметь возможность сражаться за свое место. Месуту этого не дали".



"Я разговаривал минимум с пятью его партнерами по команде, и все они говорят, что он замечательно тренируется. Они говорят, что Месут — один из их лучших игроков, и они не понимают, почему его оставили вне заявки. Так что тренировки здесь не причем, и отсюда вопрос: каковы футбольные причины оставлять его вне заявки? Если ты говоришь, говори правду, которую заслуживают фанаты "Арсенала", иначе не говори вовсе", — сообщил Согут ESPN.