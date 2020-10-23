Клопп не знает, как долго будет отсутствовать Ван Дейк
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что до сих пор не знает, как долго будет отсутствовать защитник Виргил Ван Дейк.
Согласно слухам, полученная Ван Дейком травма в мерсисайдском дерби против "Эвертона" в прошлый уикенд не ограничивается крестообразными связками колена.
Ранее также сообщалось, что Виргил, скорее всего, вернется только в следующем сезоне, но Клопп не может подтвердить или опровергнуть это, особенно до операции.
"Я могу понять интерес людей к ситуации с Виргилом. Он в порядке. Нет смысла каждый день давать прогнозы. Ему будет сделана операция в надлежащее время".
"Мы даже не хотим этого знать, если честно. Ясно лишь то, что восстановление потребует времени. Все люди разные. Не имеет смысла говорить, когда он вернется. Каждый справляется с такими вещами по-разному", — цитирует Клоппа Daily Mail.
Также Юрген сообщил, что не исключает участие голкипера Алиссона и полузащитника Тиаго Алькантары в субботнем матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед".
23.10.2020 17:00
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Последние комментарии:
"Я могу понять интерес людей к ситуации с Виргилом. Он в порядке."
это перевод корявый, или лукавое насекомое запиздывается?
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Ппц у колбасоидов очко инеем покрылось
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Фаб пока достойно его бэкапит, если что Риса Уильямса и Ван Ден Берга подтянут, включая Матипа и Гомеса, а там зимой посмотрим кто на рынке найдется.
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