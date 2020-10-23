Клопп не знает, как долго будет отсутствовать Ван Дейк

Юрген Клопп и Виргил Ван Дейк Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что до сих пор не знает, как долго будет отсутствовать защитник Виргил Ван Дейк.

Согласно слухам, полученная Ван Дейком травма в мерсисайдском дерби против "Эвертона" в прошлый уикенд не ограничивается крестообразными связками колена.

Ранее также сообщалось, что Виргил, скорее всего, вернется только в следующем сезоне, но Клопп не может подтвердить или опровергнуть это, особенно до операции.

"Я могу понять интерес людей к ситуации с Виргилом. Он в порядке. Нет смысла каждый день давать прогнозы. Ему будет сделана операция в надлежащее время".

"Мы даже не хотим этого знать, если честно. Ясно лишь то, что восстановление потребует времени. Все люди разные. Не имеет смысла говорить, когда он вернется. Каждый справляется с такими вещами по-разному", — цитирует Клоппа Daily Mail.

Также Юрген сообщил, что не исключает участие голкипера Алиссона и полузащитника Тиаго Алькантары в субботнем матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед".


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2020 17:00

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  1. manutd-20champ 23.10.2020 18:09 # manutd-20champ
    "Я могу понять интерес людей к ситуации с Виргилом. Он в порядке."
    это перевод корявый, или лукавое насекомое запиздывается?

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  2. asnural 23.10.2020 18:07 # asnural
    Ппц у колбасоидов очко инеем покрылось

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  3. bangladesh 23.10.2020 17:31 # bangladesh
    Фаб пока достойно его бэкапит, если что Риса Уильямса и Ван Ден Берга подтянут, включая Матипа и Гомеса, а там зимой посмотрим кто на рынке найдется.

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