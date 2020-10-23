Моуриньо считает Сона игроком мирового уровня

Сон Хен Мин Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверен, что нападающий Сон Хен Мин доказал свое соответствие мировом уровню.

Со старта нового сезона в прошлом месяце Сон наколотил уже девять голов, однако Моуриньо спешит напомнить, что 28-летний южнокореец, сформировавший грозную связку с Харри Кейном, был великолепен и раньше.

"Можно ли его считать игроков мирового уровня? Это зависит от вас — он не может делать больше, чем делает!"

"Сезон за сезоном Сонни демонстрирует, насколько он хорош. Конечно, чем лучше команда, тем проще игрокам проявлять себя".

"Но Сонни есть Сонни, и каждый знает, что ему нужно, чтобы сделать следующий шаг, — ничего. Так что решайте сами".

"Или ему начать творить дерьмо в социальных сетях, стать знаменитым и попадать в газетные заголовки из-за странных, глупых или наивных поступков?"

"В этом отношении он такой невероятный парень, поэтому сами решайте, насколько он хорош", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

Также Жозе прокомментировал информацию о том, что "шпоры" готовят новый контракт для Сона.

"У Сона остается еще три года, и это не так, что мы в экстремальной ситуации, когда каждый слишком обеспокоен".

"Это больше вопрос к тому, насколько Сон счастлив здесь. Убежден, он был бы рад продлить свое пребывание в клубе. Каждый в клубе обожает этого игрока и пытается сделать так, чтобы он чувствовал себя частью семьи".

"Конечно, это нормально, что клуб пытается связать его будущее на пять-шесть лет вместо трех. Но это очень спокойная ситуация, учитывая остаток по его контракту".

"Думаю, он заслуживает новый контракт, и клуб знает это. Убежден, рано или поздно они достигнут компромисса, без какого-либо давления", — добавил Моуриньо.


Метки контракты, Моуриньо, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2020 16:00

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  1. flfc 23.10.2020 16:18 # flfc
    Жозе! Любой адекват так считает

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  2. idel 23.10.2020 16:04 # idel
    Сону реально бы на повышение, если и в этом сезоне шпоры не смогут сделать шаг вперед.

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  3. manutd-20champ 23.10.2020 16:01 # manutd-20champ
    кореец реально хорош, но не в том клубе гамает.

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