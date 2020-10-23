Моуриньо считает Сона игроком мирового уровня
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверен, что нападающий Сон Хен Мин доказал свое соответствие мировом уровню.
Со старта нового сезона в прошлом месяце Сон наколотил уже девять голов, однако Моуриньо спешит напомнить, что 28-летний южнокореец, сформировавший грозную связку с Харри Кейном, был великолепен и раньше.
"Можно ли его считать игроков мирового уровня? Это зависит от вас — он не может делать больше, чем делает!"
"Сезон за сезоном Сонни демонстрирует, насколько он хорош. Конечно, чем лучше команда, тем проще игрокам проявлять себя".
"Но Сонни есть Сонни, и каждый знает, что ему нужно, чтобы сделать следующий шаг, — ничего. Так что решайте сами".
"Или ему начать творить дерьмо в социальных сетях, стать знаменитым и попадать в газетные заголовки из-за странных, глупых или наивных поступков?"
"В этом отношении он такой невероятный парень, поэтому сами решайте, насколько он хорош", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
Также Жозе прокомментировал информацию о том, что "шпоры" готовят новый контракт для Сона.
"У Сона остается еще три года, и это не так, что мы в экстремальной ситуации, когда каждый слишком обеспокоен".
"Это больше вопрос к тому, насколько Сон счастлив здесь. Убежден, он был бы рад продлить свое пребывание в клубе. Каждый в клубе обожает этого игрока и пытается сделать так, чтобы он чувствовал себя частью семьи".
"Конечно, это нормально, что клуб пытается связать его будущее на пять-шесть лет вместо трех. Но это очень спокойная ситуация, учитывая остаток по его контракту".
"Думаю, он заслуживает новый контракт, и клуб знает это. Убежден, рано или поздно они достигнут компромисса, без какого-либо давления", — добавил Моуриньо.
23.10.2020 16:00
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Последние комментарии:
Жозе! Любой адекват так считает
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Сону реально бы на повышение, если и в этом сезоне шпоры не смогут сделать шаг вперед.
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кореец реально хорош, но не в том клубе гамает.
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