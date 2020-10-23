Сульшер отрицает, что у Гринвуда есть проблемы с дисциплиной

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер опроверг слухи о дисциплинарных проблемах нападающего Мейсона Гринвуда.

После того, как Гринвуд пропустил матчи против "Ньюкасла" и ПСЖ, в прессе появились слухи, что "Юнайтед" вынес предупреждение Мейсону.



Пресса обвиняла 19-летнего англичанина в неоднократном нарушении дисциплины и недостаточной пунктуальности, однако Сульшер призывает этому не верить.



"Ты становишься мишенью, когда играешь хорошо, и я совершенно не переживаю от того, что Мейсон сделал из себя мишень. Он пришел в команду и великолепно играет. Он сыграл против "Тоттенхэма" в первом туре лиги и сыграл блестяще, и он собирается продолжать в том же духе".



"Да, он совершил ошибку в сборной Англии, и внезапно вся английская пресса ополчилась на него, и мы просто должны уберечь его от этого".



"С этим парнем великолепно работается. Должен расстроить вас — он никогда не опаздывает на тренировку, он никогда не доставляет проблем на тренировочной базе. Я видел кое-какие истории, я видел высказывания бывших игроков "Юнайтед" насчет него, но они не имеют понятия, о чем говорят".



"Снаружи нашей тренировочной базы постоянно находятся фотографы, поэтому они могут убедиться, что каждый день он приезжает вовремя. Я не знаю, откуда появились эти истории".



"У него хорошая семья, которая поддерживает его. Он получил хорошее воспитание в академии, и он прилежный ученик. Он очень хорошо тренируется, и я не могу поверить во все эти истории насчет его непрофессионализма".



"Мы в "Юнайтед" сталкиваемся с подобным в отношении многих игроков", — цитирует Сульшера The Independent.