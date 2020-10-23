МЮ предупредил, чтобы Погба не ожидал резкого повышения зарплаты

"Манчестер Юнайтед" предупредил полузащитника Поля Погба, чтобы тот не ожидал большой прибавки к зарплате.

Ранее в октябре стало известно, что "Юнайтед" воспользовался своей опцией и в одностороннем порядке продлил контракт Погба на 12 месяцев — до июня 2022.



Клуб с "Олд Траффорд" поступил таким образом, чтобы успокоить спекуляции насчет будущего Поля, а заодно защитить трансферную стоимость игрока сборной Франции.



Вопрос с долгосрочным будущем Погба по-прежнему открыт, и Поль находится в ожидании предложения "Юнайтед" о новой сделке.



В данный момент Погба получает 270 тысяч фунтов в неделю, однако ни вице-президент Эд Вудворд, ни главный тренер Оле Гуннар Сульшер не готовы наступать на прежние грабли, ломая структуру зарплат ради одного игрока.



"Юнайтед" собирается повысить зарплату Погба, но это повышение не будет резким, о чем клуб уже предупредил 27-летнего француза в ходе предварительных переговоров, утверждает ESPN.



Погба и близко не сможет рассчитывать на контракт в стиле Алексиса Санчеса, который имел на "Олд Траффорд" 400 тыс. фунтов в неделю, не считая бонусов.



Конечно, на стороне Погба истекающий контракт — уже с января 2022 он сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами. А вот тот неважный футбол, что Поль демонстрирует в последние месяцы, играет против полузащитника.