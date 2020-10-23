Баркли: "Знал, что готов показать, насколько я хорош"
Полузащитник Росс Баркли объяснил впечатляющий старт своей карьеры в "Астон Вилле".
Этот сезон Баркли проводит у "вилланов" на правах аренды из "Челси". В своем первом же матче за бирмингемскую команду Росс отметился голом и отпраздновал победу 7:2 над "Ливерпулем".
Во второй игре за "Астон Виллу" — против "Лестера" в прошлый уикенд — Росс забил единственный гол в компенсированное время, и помог подопечным Дина Смита остаться единственной командой в этом сезоне Премьер-Лиги со 100-процентным результатом.
По словам Баркли, он мог бы блистать и в составе "Челси", но "синие" не смогли дать ему возможность играть регулярно, в отличие от "вилланов".
"О лучшем начале я и просить не мог. Матч против "Ливерпуля" был идеален для меня, чтобы войти в игровой ритм. Когда счет стал 5:2, все мы говорили: "Мы можем забить больше, это будет легко". Счет мог быть гораздо крупнее, но и 7:2 против чемпионов — это послание каждому в лиге, что мы способны на многое в этом сезоне".
"Другим вечером, когда я забил на последней минуте ("Лестеру"), прежде я бы уже был заменен около 60-й минуты. Последние минуты матча — это время когда защитники устают, и ты можешь быть вознагражден. Уверен, оставаясь в своей лучшей физической форме и играя каждую минуту, я смогу забить еще много голов".
"Чтобы давать стабильное качество футбола, нужно иметь стабильное игровое время. Меня заинтересовал этот проект, как и возможность играть регулярно, чего мне не хватало последние пару лет. Прежде я то играл, то нет. Теперь я вхожу в ритм и чувствую себя очень хорошо. Я дважды провел по 90 минут, и я предвкушаю следующий матч. Сейчас у меня ясный разум, и я четко знаю, что мне нужно делать в каждом матче".
"Моя любовь к игре неизменна с юного возраста. Этому ничто не может помешать. Футбол и семья — вот самые важные вещи для меня. Я приезжаю тренироваться и всегда работаю изо всех сил, стараюсь стать лучше".
"В сложные времена нужно осознать свое положение и попытаться извлечь урок. Я всегда стараюсь стать лучше, даже в психологическом плане. Я значительно вырос за все эти годы, и даже в последние пару лет я знал, что готов показать, насколько я хорош, если смогу играть регулярно", — сообщил Баркли The Guardian.
23.10.2020 13:00
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зимой забухает/заберут права у бухого/спалился веселящим газом, очевидно же
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ой пипец, это как виллиан в матче с лфк когда забил навесом случайно и потом пиздеть что ударил
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Продержись так весь сезон.
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