Баркли: "Знал, что готов показать, насколько я хорош"

Полузащитник Росс Баркли объяснил впечатляющий старт своей карьеры в "Астон Вилле".

Этот сезон Баркли проводит у "вилланов" на правах аренды из "Челси". В своем первом же матче за бирмингемскую команду Росс отметился голом и отпраздновал победу 7:2 над "Ливерпулем".



Во второй игре за "Астон Виллу" — против "Лестера" в прошлый уикенд — Росс забил единственный гол в компенсированное время, и помог подопечным Дина Смита остаться единственной командой в этом сезоне Премьер-Лиги со 100-процентным результатом.



По словам Баркли, он мог бы блистать и в составе "Челси", но "синие" не смогли дать ему возможность играть регулярно, в отличие от "вилланов".



"О лучшем начале я и просить не мог. Матч против "Ливерпуля" был идеален для меня, чтобы войти в игровой ритм. Когда счет стал 5:2, все мы говорили: "Мы можем забить больше, это будет легко". Счет мог быть гораздо крупнее, но и 7:2 против чемпионов — это послание каждому в лиге, что мы способны на многое в этом сезоне".



"Другим вечером, когда я забил на последней минуте ("Лестеру"), прежде я бы уже был заменен около 60-й минуты. Последние минуты матча — это время когда защитники устают, и ты можешь быть вознагражден. Уверен, оставаясь в своей лучшей физической форме и играя каждую минуту, я смогу забить еще много голов".



"Чтобы давать стабильное качество футбола, нужно иметь стабильное игровое время. Меня заинтересовал этот проект, как и возможность играть регулярно, чего мне не хватало последние пару лет. Прежде я то играл, то нет. Теперь я вхожу в ритм и чувствую себя очень хорошо. Я дважды провел по 90 минут, и я предвкушаю следующий матч. Сейчас у меня ясный разум, и я четко знаю, что мне нужно делать в каждом матче".



"Моя любовь к игре неизменна с юного возраста. Этому ничто не может помешать. Футбол и семья — вот самые важные вещи для меня. Я приезжаю тренироваться и всегда работаю изо всех сил, стараюсь стать лучше".



"В сложные времена нужно осознать свое положение и попытаться извлечь урок. Я всегда стараюсь стать лучше, даже в психологическом плане. Я значительно вырос за все эти годы, и даже в последние пару лет я знал, что готов показать, насколько я хорош, если смогу играть регулярно", — сообщил Баркли The Guardian.