Менди рассказал, что едва не бросил футбол шесть лет назад

Голкипер "Челси" Эдуар Менди рассказал, что шесть лет назад всерьез помышлял о завершении футбольной карьеры.

После матча Лиги Чемпионов против "Севильи" в минувший вторник (0:0) главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что теперь Менди является первым номером команды.



Однако путь до этой пока что высшей точки в карьере был тернист — в 2014 Эдуар покинул французский "Шербур" и в течение целого года не мог найти себе клуб.



"Мне пришлось обратиться за поддержкой для безработных в то время, чтобы я смог полностью посвятить себя футболу. Если бы шесть лет назад кто-нибудь сказал мне, что я окажусь здесь, я бы даже не стал его слушать. У меня были серьезные сомнения насчет того, стоит ли мне продолжать".



"То было невероятно сложное время для меня и моей супруги, которая ожидала нашего первого ребенка, поэтому пособия по безработице было бы недостаточно для нас. Нам требовалось что-нибудь еще, поэтому я начал искать другую работу".



"Но затем мне подвернулась возможность в "Марселе", и я побывал там на просмотре. К счастью, это сработало, и я испытал облегчение".



"Потому что один год без футбола — это невероятно долго. У меня было много сомнений в то время. Но благодаря своей семье, которая так мне помогала, я оставался сильным", — цитирует Менди BBC.