Жоржиньо уверен, Чех все еще может играть за "Челси"

Петр Чех Полузащитник "Челси" Жоржиньо уверен, что технический советник клуба Петр Чех все еще достаточно хорош, чтобы играть за "синих".

Несмотря на то, что 38-летний Чех завершил игровую карьеру полтора года назад, на текущей неделе "Челси" заявил Петра на сезон Премьер-Лиги 2020/21.

Бывший голкипер уже несколько недель тренируется с командой Фрэнка Лэмпарда, поэтому Жоржиньо смог составить свое впечатление о ветеране.

"Думаю, он может нам очень помочь. Он является легендой и обладает огромным опытом, поэтому я правда считаю, что он будет очень полезен в раздевалке, а если ему придется сыграть, он все еще способен на это".

"Для меня было бы удовольствием сыграть вместе с ним, потому что до сих пор я играл с ним только на PlayStation!" — сообщил Жоржиньо Daily Mirror.


Метки Жоржиньо, Челси, Чех

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2020 11:00

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  1. sexan 23.10.2020 11:46 # sexan
    Легенда хуле. Всегда был топом.

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  2. rbb 23.10.2020 11:45 # rbb
    Лучший голкипер АПЛ!

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  3. empry 23.10.2020 11:14 # empry
    Забавно, что Петя моложе Ибрагимовича, который в недавнем миланском дерби оформил дубль.

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  4. sausage 23.10.2020 11:07 # sausage
    Интересно было бы посмотреть. Уверен, что Пётр в порядке, да и ушёл рановато.

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