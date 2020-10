Жоржиньо уверен, Чех все еще может играть за "Челси"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо уверен, что технический советник клуба Петр Чех все еще достаточно хорош, чтобы играть за "синих".

Несмотря на то, что 38-летний Чех завершил игровую карьеру полтора года назад, на текущей неделе "Челси" заявил Петра на сезон Премьер-Лиги 2020/21.



Бывший голкипер уже несколько недель тренируется с командой Фрэнка Лэмпарда, поэтому Жоржиньо смог составить свое впечатление о ветеране.



"Думаю, он может нам очень помочь. Он является легендой и обладает огромным опытом, поэтому я правда считаю, что он будет очень полезен в раздевалке, а если ему придется сыграть, он все еще способен на это".



"Для меня было бы удовольствием сыграть вместе с ним, потому что до сих пор я играл с ним только на PlayStation!" — сообщил Жоржиньо Daily Mirror.





Petr Cech in Chelsea training...



It’s so easy to forget he’s younger than Caballero, and looks in excellent shape.



He’s also another great leader to have in the squad, alongside Thiago Silva. So much experience. pic.twitter.com/yKLOotGnSc