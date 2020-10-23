Киоун поставил под вопрос продажу Мартинеса

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун поставил под вопрос продажу голкипера Эмилиано Мартинеса в свете кошмарной игры Бернда Лено против "Рапида" в Лиге Европы.

Несмотря на героическую игру Мартинеса в концовке прошлого сезона, главный тренер "канониров" Микель Артета не смог предоставить Эмилиано гарантии насчет роли первого номера.



В результате Мартинес ушел в "Астон Виллу", которая остается единственным клубом в Англии со 100-процентным результатом в сезоне 2020/21. В роли же основного голкипера лондонцев был восстановлен оправившийся после тяжелой травмы Лено.



Накануне вечером Лено выдал просто кошмарный матч в Вене, став прямым виновником пропущенного мяча и допустив еще ряд нелепых ошибок. Поэтому после победы "Арсенала" со счетом 1:2 Киоун усомнился в правильности выбора Артеты.



"Когда вы отпускаете Мартинеса, который был великолепен, и при этом видишь такого рода ошибки от Лено, у тебя возникает вопрос, был ли этот выбор правильным".



"Это был сложный вечер для Лено. Команду приперли к стенке, однако они проявили свой характер и отыгрались".



"Им помогла пара изменений. Они вернулись к игре с пятью защитниками, что привычнее для них, и это помогло одержать победу в этом матче", — сообщил Киоун в эфире BT Sport.