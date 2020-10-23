Почеттино могут позвать в "Реал"

Боссы "Реала" задумываются о приглашении Маурисио Почеттино на должность главного тренера.

Вопросы к нынешнему наставнику "Реала" Зинедину Зидану появились еще до старта сезона. Французский специалист одним махом отказался от нескольких игроков, включая Хамеса Родригеса, Гарета Бэйла, Серхио Регилона и Дани Себальоса, которые своей игрой за клубы Премьер-Лиги ставят под сомнение принятые в отношении них решения.



Сюда добавились провальные результаты. В прошлый уикенд "Реал" был бит на своем поле скромным "Кадисом" в Ла Лиге (0:1), а в минувшую среду уступил "Шахтеру в Лиге Чемпионов, тоже дома (2:3).



Уже завтра "Реал" ожидает Эль-Классико против "Барселоны", и результат этого матча может предрешить будущее Зидана, утверждает AS.



По информации AS, руководство "Реала" рассматривает двух кандидатов на замену Зинедину: экс-наставника "Тоттенхэма" Почеттино и свою легенду Рауля Гонсалеса.



Маурисио находится без работы с ноября, и в течение этого времени его связывали с назначением в "Барселоне" и "Манчестер Юнайтед".



Почеттино до сих пор считается фаворитом на замену Оле Гуннару Сульшеру, однако тот получил временную передышку благодаря победам над "Ньюкаслом" и ПСЖ, которые позволили сгладить впечатление от не менее кошмарного, чем у "Реала", старта сезона.