Артета: "Партей спосбен на гораздо большее"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высоко оценил игру Томаса Партея в первом для ганского полузащитника матче в стартовом составе "канониров".

В четверг вечером Партей, купленный у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, помог "Арсеналу" одержать волевую победу 1:2 над "Рапидом" в Лиге Европы.



После матча в Вене Артета выразил уверенность, что это лишь начало для 27-летнего ганца, которому Микель отводит важную роль в своих тактических задумках.



"Он выглядел очень надежно, очень комфортно, и я думаю, вся игра в полузащите держалась на нем во втором тайме, когда мы стали играть боле открыто, больше рисковать, направлять игроков на свободное пространство".



"Думаю, он был великолепен сегодня вечером, но очевидно, он способен на гораздо большее".



"Дело не в нем — он нуждается в партнерах по команде рядом с собой. Учитывая цену, которую мы заплатили за него, и его профиль, к нему будет приковано большое внимание в каждом матче".



"Однако важно соблюдать структуру команды и играть слаженно. Он будет одной из частей этого механизма, и я надеюсь, важной частью", — цитирует Артету Sky Sports.