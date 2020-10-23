Эдинсон Кавани: все еще "Эль Матадор"?

У Эдинсона Кавани была возможность довольствоваться спокойной жизнью в родной деревне, занимаясь домашним хозяйством, рыбалкой, охотой и балетом. Но вместо этого он выбрал новый вызов в карьере и присоединился к "Манчестер Юнайтед". Станет он для МЮ новым Златаном или еще одной обузой для зарплатной ведомости?

У Эдисона Кавани была возможность наслаждаться занятиями, которых он был лишен в последние годы — стрижкой овец, охотой, рыбалкой и неожиданным для футболиста хобби — балетом. После великолепных 200 голов за "Пари Сен-Жермен" и полсотни мячей в сборной Уругвая его бы никто не стал бы винить за выбор в пользу спокойной жизни.



Вместо этого 33-летний нападающий принял новый вызов. Последние несколько месяцев он с удовольствием косил траву и стриг овец в своем родном селе, а также оттачивал свои балетные навыки. Желающих подписать его было не так уж много, но "Юнайтед" все же рискнул сделать ставку на уругвайца, а тот согласился отложить на время уход на футбольную пенсию.



Вместо того, чтобы проводить время с семьей, Кавани снова попадет под микроскоп, играя в одном из крупнейших клубов мира. "Юнайтед" хотел заполучить Кавани давно — еще до его периода того в ПСЖ, но сейчас у многих болельщиков есть сомнения, нужен ли Эдинсон манкунианцам. В том, что уругваец — большой мастер, не сомневается никто, как и в его профессионализме, но — он не играл с марта, а последний год регулярно получал травмы.



Контракт Кавани с ПСЖ истек летом, но он покинул Париж еще раньше, сыграв свои последние минуты в составе французского клуба в Лиге Чемпионов против дортмундской "Боруссии". Кавани за время пребывания в Париже постоянно приходилось сражаться за право быть главной звездой клуба с Ибрагимовичем и Неймаром, и были периоды, когда он действительно был примой на "Парк де Пренс". Но постоянные конфликты с "партией Неймара" в клубе привели к тому, что Кавани постепенно начал утрачивать свой статус, а регулярные травмы в последнем сезоне окончательно убедили руководство ПСЖ в том, что Кавани им не нужен.



Совсем недавно Кавани рассказал о том, что более месяца назад заразился коронавирусом, пребывая на Ибице со своей девушкой и бывшими партнерами по ПСЖ Анхелем Ди Марией и Леандро Паредесом. Это, а также то, что Кавани долгое время контактировал с "внешним миром", не будучи профессиональным спортсменом, привело к тому, что по прибытии в Манчестер он вынужден был принять необходимость провести 14 дней на карантине.



Впрочем, мало кто верил, что Кавани после столь длительного простоя сразу ворвется в состав "Юнайтед" — даже с его бывшим клубом манкунианцы справились без Эдинсона и подводить его к основе будут постепенно, если уругваец вообще подписан для этого, а не для роли джокера, которой он довольствовался в последнее время в ПСЖ.



В период, когда Кавани выздоравливал, он всерьез задумался о том, чтобы завершить карьеру: "Конечно, я думал о том, чтобы бросить футбол. Здоровье вашей семьи — на первом месте. Это правда, что мысленно я уже был готов к тому, чтобы не играть больше в футбол и остаться в деревне, посвятив себя спокойной умиротворенной жизни".



"Мы перенесли коронавирус вместе с семьей и моей девушкой. Правда в том, что основная проблема — страх, который пробуждает этот вирус. Слава богу, мы поправились и сейчас все хорошо".



Кавани начал привыкать к жизни без футбола после того как прибыл в Уругвай в марте. Нападающий из Сальто имеет сельские корни, и для него было большой радостью снова посвятить себя любимым с детства занятиям. Ранее Эдинсон наведывался на ранчо родителей на пару дней и пытался успеть за эти дни все — поохотиться, сходить на рыбалку, насладиться обществом домашних животных. В итоге он и его отец практически не спали в эти дни, но коронавирус и вынужденный простой дали возможность Кавани насладиться всем тем, чего он был лишен. Не исключено, это было именно то, что нужно форварду, который в последние сезоны в ПСЖ был очень раздражительным из-за соперничества с Неймаром.



Рыбалка успокаивает Эдинсона, но у него есть и совсем необычное хобби — балет. В сентябре он снялся в рекламе национальной школы танцев в Монтевидео, чтобы привлечь к этому занятию как можно больше детей в Уругвае.





"Футбол и танцы очень похожи, на самом деле. В обоих случаях нужно быть профессионалом на 100%. Вы должны тренироваться, хорошо питаться, отдыхать и слушать тех, у кого больше опыта. Когда же начинается представление — и футбол, и танцы требуют максимальной концентрации".



Кроме конфликта с Неймаром, у Кавани были также травма бедра в августе 2019 года и растяжение паха в январе. В итоге он завершил сезон с худшими в карьере статистическими показателями — четыре гола и одна результативная передача. По сравнению с пиком в 35 голов и четыре ассиста в сезоне 2016/17 эти показатели были удручающими. В сезоне 2018/19 также наблюдался заметен спад — 18 голов и пять результативных передач.



В прошлом сезоне из-за травм и падения формы Кавани проигрывал конкуренцию Киллиану Мбаппе, Неймару и Мауро Икарди, став лишь четверым выбором в атаке ПСЖ. Характерным был матч с "Лиллем", в котором уругваец допустил ужасный промах и остался лежать на газоне, с удручающе разочарованным выражением лица.



Такого игрока подписывает Оле Гуннар Сульшер, но сейчас важно и то, как норвежец собирается использовать Кавани. График матчей "Юнайтед" выглядит очень насыщенным — девять матчей посреди недели с середины октября до Рождества, а, возможно, и 14 поединков за это время, если команда задержится в кубках. Также не очень понятно, куда поставят перенесенную игру с "Бернли".



Кавани — универсальный игрок, который может сыграть и в центре нападения, и на фланге, вдобавок он уже привык в ПСЖ к роли джокера, которая ему уготована во многих матчах в "Юнайтед". В теории все выглядит так, что Мартиаль, Гринвуд и Рэшфорд только выиграют от присутствия Кавани, который умеет растягивать оборону и создавать пространство для партнеров, чем занимался и в сборной Уругвая, и в ПСЖ.



Также с приходом Донни Ван де Бека у Сульшера есть возможность варьировать схему, и тут Кавани опять же будет полезен. Мы хорошо помним его как одного из участников великого уругвайского трио в атаке Форлан-Суарес-Кавани, но у Эдинсона были и периоды в "Палермо" и ПСЖ, когда он играл на острие атаки в одиночку.



Лондонская инвестиционная компания Carteret Analytics консультирует три клуба Премьер-Лиги и 12 ведущих команд по всей Европы относительно потенциальных трансферов и оценки их привлекательности. Эта компания оценивает рейтинг игроков, измеряемый тем, насколько они сильно влияют на победные результаты своих команд. Такие данные клубы могут использовать при принятии решения о найме или покупке игрока.



Рейтинг Кавани по итогам его выступлений в прошлом сезоне ужасен — 158.6, но в целом за карьеру он входит в число лучших — 326.7. Для сравнения — рейтинг Рэшфорда — 249.5, Гринвуда — 180.3, а Мартиаля — 251.8.



Болельщики "Юнайтед", впрочем, относятся критически к подписанию Кавани еще и потому, что у них есть горький опыт в случае с трансферами других возрастных звезд. Радамель Фалькао, Алексис Санчес, Анхель Ди Мария и Бастиан Швайнштайгер приезжали на "Олд Траффорд" с большой помпой, но их игра в основном была еще большим разочарованием. Смущает и то, что три игрока в этой четверке — южноамериканцы, как раз из поколения Кавани.



Впрочем, есть в истории "Юнайтед" и другой пример — куда более оптимистичный. Это бывший партнер Кавани по линии атаки Диего Форлан. Он провел в МЮ не так уж много времени, но запомнился рядом важных голов, чего, собственно, ждут и от Кавани. Еще один позитивный пример — Златан Ибрагимович, проведший в МЮ хорошее время.



"Юнайтед" отрицает то, что агенту Кавани была выплачена комиссионные в 10 миллионов фунтов, и уверяет всех в том, что зарплата уругвайца вполне укладывается в рамки ведомости клуба — особенно после того, как удалось избавиться от обязательств по Алексису Санчесу. Если это действительно правда, то, возможно, вложения в Кавани все же окупятся, так как 33 года — не тот возраст, когда стоит списывать настоящую футбольную звезду и настоящего профессионала, коим, безусловно, является Эдинсон.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru