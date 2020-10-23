"Лестер" забил три безответных гола "Заре"

"Лестер" взял старт в Лиге Европы с крупной домашней победы над "Зарей" — 3:0.

В начале матча игра была лишена ударов в створ. Первый реальный момент создали гости, но голкипер хозяев Каспер Шмейхель совершил сейв ногами.



А на 29-й минуте "лисы" ответили своим моментом. Харви Барнс пробил в штангу, отскочивший мяч застрял в частоколе ног во вратарской, где расторопнее всех оказался Джеймс Мэддисон — 1:0.



В концовке тайма Барнс подхватил пас пяткой от Келечи Ихеаначо и реализовал выход один на один по центру — 2:0.



Окончательно интрига умела в середине второго тайма, когда Ихеаначо получил пас в ноги от защитника "Зари" и этим подарком распорядился на все сто — 3:0.



"Лестер" (Англия) — "Заря" (Украина) — 3:0 (2:0)



Голы: Мэддисон 29, Барнс 45, Ихеаначо 67.



"Лестер": Шмейхель, Кастань (Джастин 82), Фофана, Эванс (Морган 82), Фукс, Менди, Тилеманс (Чоудури 71), Прат, Барнс, Мэддисон (Ундер 65), Ихеаначо (Перес 71).