Пробившись через квалификацию, в своем первом матче на групповой стадии Лиги Европы "Тоттенхэм" разгромил ЛАСК со счетом 3:0.

Относительно 3:3 с "Вест Хэмом" в старте у "шпор" уцелели лишь Давинсон Санчес, Серхио Регилон и Пьер-Эмиль Хейбьерг. С первых минут появились новички Гарт Бэйл и Карлос Винисиус.



Слегка размявшись, уже на 18-й минуте хозяева открыли счет. Винисиус принял мяч со своей половины поля, сместился на левый фланг и сделал передачу в центр штрафной под удар Лукаса Моуры — 1:0.



Вскоре "Тоттенхэм" разыграл еще одну стремительную комбинацию. Гарет Бэйл простреливал с правого края штрафной, а Андрес Андраде поразил собственные ворота — 2:0.



Поведя с комфортным счетом, "шпоры" не перестали атаковать, но хватку определенно ослабили. ЛАСК чувствовал себя довольно свободно и тоже имел свои шансы. Такая игра сохранилась и после перерыва.



Во втором тайме обе команды имели свои моменты, хотя у "Тоттенхэма" их было явно побольше. Хозяевам очень уж хотелось сделать счет крупным, и на 83-й минуте вышедший на замену Сон Хен Мин достиг цели, обработав мяч и вторым касанием пробив из центра штрафной — 3:0.



"Тоттенхэм" (Англия) — ЛАСК (Австрия) — 3:0 (2:0)



Голы: Моура 18, Андраде 27 (авт), Сон 84.



"Тоттенхэм": Харт, Дохерти, Санчес, Дэвис, Регилон, Хейбьерг (Сиссоко 62), Уинкс, Ламела (Алли 62), Бэйл (Сон 62), Моура (Ло Чельсо 78), Винисиус (Кларк 86).