Даррен Флетчер вернулся в "Юнайтед"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер вернулся в клуб на тренерскую роль.

В течение 14 лет, до своего ухода в "Вест Бромвич" в 2015, Флетчер сыграл 342 матча за клуб с "Олд Траффорд".



В последнее время 36-летний шотландец выступал экспертом во время телевизионных трансляций, но сейчас решил попробовать себя на тренерской стезе.



Как сообщает Manchester Evening News, с недавних пор Флетчер помогает тренировать команду U-16 "красных дьяволов". Речь идет о частичной занятости, причем эта работа носит временный характер.



"Просто я нахожусь в процессе получения тренерской лицензии, и меня пригласили назад в клуб. У меня было немного свободного времени по вечерам, и я подумал, что нет ничего лучше, чем слегка отблагодарить "Юнайтед", поработав на академию".



"Этот клуб многое значит для меня, так что это идеальное попадание. Я смогу получить тренерскую лицензию и поделюсь с парнями из академии своим опытом", — сообщил Флетчер.