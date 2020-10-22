Вейналдум: "Мы не пропускаем, когда Фабиньо играет центрального защитника"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум уверен, что его команда может положиться на Фабиньо как на центрального защитника.

Из-за тяжелой травмы Виргила Ван Дейка ближайшие месяцы Фабиньо придется играть в центре обороны, а не в опорной зоне, где он великолепно раскрылся.



Победа 0:1 над "Аяксом" накануне лишний раз убедила Вейналдума, что Фабиньо станет достойной заменой Ван Дейку в качестве лидера обороны.



"Фабиньо отлично играет центрального защитника. Кажется, в матчах, где он играл на этой позиции, мы еще не пропускали голов. Он играет так, словно играет на этой позиции всю свою жизнь".



"Замечательно обладать игроком, который может играть на различных позициях. Он хорош везде, где бы ни играл, так что это плюс для команды", — цитирует Вейналдума Sky Sports.