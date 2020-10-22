Регилон рад, что променял Зидана и "Реал" на Моуриньо и "Тоттенхэм"

Защитник Серхио Регилон объяснил, почему он согласился променять Зинедина Зидана и "Реал" на Жозе Моуриньо и "Тоттенхэма".

Блестяще проявив себя в "Севилье" в прошлом сезоне, после завершения своей аренды Регилон не захотел попытать шанс в "Реале", а отправился в "Тоттенхэм" по сделке стоимостью 32 миллиона фунтов.



Спрос на Серхио был огромен, однако 23-летний испанец выбрал "шпор" и своим выбором по-прежнему доволен.



"Жозе — тренер мирового уровня, и он был очень важен для моего решения перейти сюда".



"У меня было много вариантов, но как только я услышал об интересе "Тоттенхэма", сделать выбор было просто".



"Я решился на большой шаг, покинув свою страну, свою лигу и свою семью, но все сложилось хорошо".



"Правда в том, что с момента моего перехода клуб удивил меня — в хорошем смысле. Удивил условиями для тренировок, партнерами по команде, всем. Стадион здесь — это какое-то безумие. Пока что мне очень нравится здесь", — сообщил Регилон Sky Sports.