Регилон рад, что променял Зидана и "Реал" на Моуриньо и "Тоттенхэм"
Защитник Серхио Регилон объяснил, почему он согласился променять Зинедина Зидана и "Реал" на Жозе Моуриньо и "Тоттенхэма".
Блестяще проявив себя в "Севилье" в прошлом сезоне, после завершения своей аренды Регилон не захотел попытать шанс в "Реале", а отправился в "Тоттенхэм" по сделке стоимостью 32 миллиона фунтов.
Спрос на Серхио был огромен, однако 23-летний испанец выбрал "шпор" и своим выбором по-прежнему доволен.
"Жозе — тренер мирового уровня, и он был очень важен для моего решения перейти сюда".
"У меня было много вариантов, но как только я услышал об интересе "Тоттенхэма", сделать выбор было просто".
"Я решился на большой шаг, покинув свою страну, свою лигу и свою семью, но все сложилось хорошо".
"Правда в том, что с момента моего перехода клуб удивил меня — в хорошем смысле. Удивил условиями для тренировок, партнерами по команде, всем. Стадион здесь — это какое-то безумие. Пока что мне очень нравится здесь", — сообщил Регилон Sky Sports.
22.10.2020 19:00
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