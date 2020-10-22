Озил чувствует, что не играет за "Арсенал" из-за Китая
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил убежден, что он превратился в изгоя на "Эмирейтс" из-за своей активности за пределами футбольного клуба.
Не попав в заявку "Арсенала" на Лигу Европы, а затем и на Премьер-Лигу, Озил обвинил клуб в отсутствии преданности и пожаловался, что так и не получил шанса проявить себя.
Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, в лагере Месута есть ощущение, что клуб с "Эмирейтс" решил игнорировать игрока ради защиты своих коммерческих интересов.
Ни для кого не секрет, что Озил стал персоной нон грата в Китае после того, как в декабре прошлого года публично обвинил власти этой страны в притеснении уйгуров, с которыми Месут одной веры, но которых официальный Пекин считает экстремистами, сепаратистами и террористами.
Уже на следующий день китайское телевидение сняло с показа матч "Арсенала" против "Манчестер Сити", а Озил был подвергнут критике со стороны МИД Китая и китайской Федерации футбола.
Кроме того, Озил был удален из китайской версии футбольного симулятора Pro Evolution Soccer и заблокирован в социальной сети Weibo, где у Месута было 4 миллиона подписчиков.
При этом для "Арсенала" китайский рынок является одним из ключевых направлений. Здесь у лондонского клуба есть несколько спонсоров и официальных партнеров — а также огромная армия болельщиков.
22.10.2020 18:00
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