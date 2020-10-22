Ван Дейк травмировал Хамеса, прежде чем травмировался сам

Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес пропустит воскресный матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" из-за травмы, которую ему нанес защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк.

Ван Дейк повредил крестообразные связки колена в самом начале мерсисайдского дерби в минувший уикенд (0:0), но перед этим Виргил и сам успел отметиться нанесенной травмой сопернику, сфолив на Хамесе.



И хотя 29-летний колумбиец провел все 90 минут матча против чемпионов Премьер-Лиги, на выезд к "святым" он теперь отправиться не сможет.



"К сожалению, у Хамеса возникла проблема во время матча (с "Ливерпулем"). Виргил Ван Дейк несвоевременно вступил в единоборство с ним в начале матче, и я ожидаю, что он будет недоступен во время выезда к "Саутгемптону", — сообщил главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти evertontv.



Еще одной потерей "ирисок" в предстоящем матче станет капитан Шеймус Коулмен, но Аллан должен быть в порядке.