Анчелотти: "Пикфорд не собирался навредить Ван Дейку"
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти выступил в защиту своего голкипера Джордана Пикфорда, оказавшегося под шквалом критики после нанесенной защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку травмы.
Врезавшись в Ван Дейка во время мерсисайдского дерби в минувший уикенд, Пикфорд повредил крестообразные связки колена Виргила и вывел оппонента из строя, возможно, даже до следующего сезона.
Первый номер сборной Англии подвергся жесточайшей критике за свой поступок, однако Анчелотти уверяет, что в действиях Джордана не было злого умысла.
"Я бы хотел прояснить этот момент. Нам очень жаль, что Виргил Ван Дейк получил травму. Каждый из нас надеется, что он восстановится быстро и хорошо. Контакт с Джорданом Пикфордом был, и это был несвоевременный контакт. Однако Премьер-Лига так быстра, что опоздать на мгновение несложно. Такое случается".
"Джордан чуть опознал, но его намерением было добраться до мяча. Он не собирался навредить Виргилу Ван Дейку. Реакция на случившееся преувеличена. Говорить, что это было умышленно и все такое, — это, на мой взгляд, чересчур. И Виргил Ван Дейк знает это. Таков футбол. К сожалению, в футболе ты можешь получить травму. Джордану очень грустно, он очень расстроен травмой, но говорить об умышленном нанесении травмы — это глупо и несправедливо", — цитирует Анчелотти The Guardian.
22.10.2020 16:00
Просмотров: 769
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
так можно любой фол оправдать, типа просто не успел, прошу понять и простить. факт в том, что ван дейк получил травму из-за безрассудного прыжка этого пикфорда, который вышел сухим из воды, именно в этом и кроется недовольство.
люди требуют справедливого наказания для дауна-вратаря, который не в первый раз бросается прямыми ногами в колени, хотя мяча и близко нет.
если бы ливерпуль не поднял шум, то до этого недоразвитого бы не дошло, что его игра опасна для людей, и в скором времени он покалечил бы еще кого-то
(ответить)
игровые моменты. только, как обычно, вонять колбаса будет долго.
(ответить)
А что по Ришарлисону? Этот долбаёб чего хотел?
(ответить)
вот тут соглашусь, пикфорд конченый тупарь, но злого умысла не было. Да и Карлито должен защищать своего и так не особо уверенного кипера энивей.
хотя тот факт, что из-за оч тяжелой травмы вадима никто не понес никакого наказания (едва ли отстранение в след. туре животного за варом можно считать наказанием) - странно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий