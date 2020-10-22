"Юнайтед" предупредил Гринвуда

"Манчестер Юнайтед" вынес предупреждение Мейсону Гринвуду в свете участившихся дисциплинарных проблем юного нападающего.

Напомним, Гринвуд пропустил недавние матчи против "Ньюкасла" в Премьер-Лиге и ПСЖ в Лиге Чемпионов, а по прибытии в Париж главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер говорил, что у Мейсона небольшая травма.



Заявление Сульшера насчет травмы выглядело странным, учитывая то, что в понедельник 19-летний Гринвуд тренировался со своими партнерами по команде на базе в Каррингтоне.



Сульшер отрицал, что наказал Гринвуда и защитника Брандона Уильямса, однако издание Sky Sports может подтвердить, что клуб действительно предупредил Мейсона и напомним тому о высоких стандартах, которым должен соответствовать игрок "Юнайтед".



Ворвавшись в первую команду "Юнайтед" по ходу прошлого сезона, Гринвуд слегка поймал звезду. Мейсон отметил свой дебют за сборную Англии, вместе с Филом Фоденом пригласив девушек в отель, а также был замечен балующимся "веселящим газом".



И это лишь инциденты, которые известны широкой аудитории. Sky Sports добавляет, что у Гринвуда также имеются проблемы с пунктуальностью, поэтому клуб решил вовремя приструнить юношу, который немного отвлекся от футбола.