Мэйтланд-Найлс счастлив, что остался в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс заявил, что счастлив своим решением остаться в родном клубе.

На протяжении минувшего лета ходили упорные слухи, что "Арсенал" продаст Мэйтланд-Найлса для пополнения своего трансферного бюджета.



Во время трансферного окна "канониры" даже получили предложение свыше 20 миллионов фунтов от "Вулверхэмптона" по своему воспитаннику.



Однако своей игрой в концовке прошлого сезона и начале этого 23-летний англичанин убедил главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты изменить свои планы.



"Действительно, были кое-какие спекуляции, но я выбрал остаться в клубе, которые я люблю. Я счастлив своим решением, и я уверен, что тренер тоже был счастлив сохранить меня".



"Мне важно, чтобы тренер верил в меня и был честен со мной относительно моей ситуации. Именно так Микель обращался со мной, поэтому все сложилось хорошо".



"Он просто вселил в меня уверенность, хотя раньше я, возможно, не знал, как выражать себя. Он помог мне с этим".



"Мы хорошо трудимся вместе как команда, и он знает, как заставить меня демонстрировать свой лучший футбол. Сейчас я учусь выжимать максимум из себя более регулярно. Я лишь могу поблагодарить его и сохранить форму, которую мы набрали", — цитирует Мэйтланд-Найлса Goal.