Фабиньо рассказал, что Клопп попросил его подражать Ван Дейку
Опорный полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо рассказал, что главный тренер Юрген Клопп попросил его скопировать некоторые черты из игры Виргила Ван Дейка.
Несмотря на то, что Фабиньо блестяще раскрылся в опорной зоне, в ближайшие месяцы ему придется играть центрального защитника, подменяя повредившего крестообразные связки колена Ван Дейка.
После победы 0:1 над "Аяксом" в Лиге Чемпионов 26-летний бразилец рассказал, что пытается стать новым лидером обороны.
"Тактически я всегда должен быть готов к длинным передачам и делать игру команды организованной. Это непросто, потому что мне слегка приходится делать то, что всегда делает Виргил: говорить с командой и пытаться быть лидером".
"Конечно, я не Виргил, но я буду стараться изо всех сил. Для уверенности команды в себе было очень важно не пропустить сегодня".
"Тренер сказал, что я должен больше говорить с командой и организовывать игру партнеров. Иногда я выкрикиваю фразы вроде "подбор" или "будь готов", или я говорю команде активнее прессинговать. Я стараюсь изо всех сил", — цитирует Фабиньо Liverpool Echo.
22.10.2020 12:00
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Месть будет расчётливой холодной и беспощадной
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По хорошему фабиньо + беккер + фирмино должны сделать темную ришарлисону на первых же совместных сборах
А Трент и Хендерсон также епнуть на сборах пикфорда
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