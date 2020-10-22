Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг, 22 октября, "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" проведут свои матчи в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.



РАПИД — АРСЕНАЛ 19:55 Онлайн-трансляция



"Арсенал" лишь в 2019 году играл в финале Лиге Европы и по-прежнему рассматривает это соревнование как возможность вернуться в Лигу Чемпионов.



В прошлом сезоне "Рапид" занял второе место в австрийском чемпионате, благодаря чему попал в квалификацию Лиги Чемпионов, но оттуда был выбит "Гентом".



- Это будет первая встреча "Рапида" и "Арсенала". В своем последнем матче против английской команды австрийцы победили "Астон Виллу" в Бирмингеме со счетом 2:3 в рамках квалификации Лиги Европы (2010/11).



- Последним соперником "Арсенала" из Австрии была "Аустрия" в Кубке европейских чемпионов сезона 1991/92. "Канониры" победили 6:1 дома и уступили 1:0 в Вене.



- Это будет восьмая кампания "Рапида" в Лиге Европы. Прежде австрийская команд дважды выходила в плей-офф (2015/16 и 2018/19).



- "Арсенал" четвертый сезон подряд участвует в Лиге Европы, достигая полуфинала в 2017/18, финала в 2018/19 и 1/16 финала в 2019/20.



- В прошлом сезоне Букайо Сака поучаствовал в семи голах за "Арсенал" в шести матчах Лиги Европы.



Защитник "Арсенала" Роб Холдинг угодил в лазарет примерно на три недели с травмой задней поверхности бедра. Калум Чемберс и Шкодран Мустафи едва возобновили тренировки. Сократис Папастатопулос и Месут Озил на Лигу Европы не заявлены.



ТОТТЕНХЭМ — ЛАСК 22:00 Онлайн-трансляция



У "Тоттенхэма" самые серьезные амбиции в отношении Лиги Европы, особенно с учетом того, что Жозе Моуриньо выигрывал этот турнир с "Порту" в 2003 и с "Манчестер Юнайтед" в 2017.



О ЛАСКе поклонники английского футбола помнят как о сопернике "Манчестер Юнайтед" по 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги Европы. Тогда по сумме двух матчей, которые оказались разделены коронавирусной паузой, австрийская команда сокрушительно уступила — 7:1.



- "Тоттенхэм" еще никогда не встречался с ЛАСКом и прежде провел четыре матча против команд из Австрии, одержав три победы (1 ничья).



- Во время своего предыдущего захода в Лиге Европы "Тоттенхэм" был остановлен в 1/16 финала "Гентом" (2016/17).



- В своих четырех последних попытках "Тоттенхэм" с успехом преодолевал групповую стадию Лиги Европы после того, как не сумел этого сделать в сезоне 2011/12.



- "Юнайтед" в прошлом сезоне был единственной английской командой, с которой когда-либо встречался ЛАСК.



- В прошлом сезоне ЛАСК выиграл свою группу Лиги Европы, набрав 13 очков против "Спортинга", ПСВ и "Русенборга".



- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил 28 голов в 50 матчах еврокубков, хотя в четырех последних отличиться не смог.



Защитники "Тоттенхэма" Яфет Танганга и Эрик Дайер травмированы. Эрик Ламела и Джовани Ло Чельсо поправились. Давинсону Санчесу было обещано место в старте.



ЛЕСТЕР — ЗАРЯ 22:00 Онлайн-трансляция



Резко сдав в концовке прошлого сезона, "Лестер" обидным образом упустил путевку в Лигу Чемпионов и вынужден довольствоваться выступлением в Лиге Европы, где первым соперником "лис" становится "Заря", финишировавшая на третьем месте в украинском чемпионате в пошлой кампании.



"Заря" также добиралась до групповой стадии Лиги Европы в сезонах 2016/17 и 2017/18, причем во втором случае украинская команда пересеклась с "Манчестер Юнайтед", уступив 0:2 дома и 1:0 на выезде.



- Это будет первая официальная встреча "Лестера" и "Зари".



- Прежде "Лестер" еще не противостоял командам из Украины.



- Прежде еще ни одна английская команда не проигрывала соперникам из Украины (25 побед, 7 ничьих).



- Помимо упомянутых выше двух матчей против "Юнайтед", "Заря" не играла с английскими командами.



- "Лестер" не знает побед в Кубке УЕФА / Лиге Европы уже четыре матча, включая три поражений, но последний раз участвовал в этом соревновании еще в сезоне 2000/01.



- "Заря" проиграла пять из шести последних выездных матчей в Лиге Европы (1 победа), во всех пяти не сумев забить.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди все еще отсутствует с растяжением икроножной мышцы. Ислам Слимани не заявлен на Лигу Европы. Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра и Уилфрид Ндиди травмированы.