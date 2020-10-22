Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

Александр Лакасетт и Пьер-Эмерик Обамеянг В четверг, 22 октября, "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" проведут свои матчи в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.


РАПИД — АРСЕНАЛ 19:55 Онлайн-трансляция

"Арсенал" лишь в 2019 году играл в финале Лиге Европы и по-прежнему рассматривает это соревнование как возможность вернуться в Лигу Чемпионов.

В прошлом сезоне "Рапид" занял второе место в австрийском чемпионате, благодаря чему попал в квалификацию Лиги Чемпионов, но оттуда был выбит "Гентом".

- Это будет первая встреча "Рапида" и "Арсенала". В своем последнем матче против английской команды австрийцы победили "Астон Виллу" в Бирмингеме со счетом 2:3 в рамках квалификации Лиги Европы (2010/11).

- Последним соперником "Арсенала" из Австрии была "Аустрия" в Кубке европейских чемпионов сезона 1991/92. "Канониры" победили 6:1 дома и уступили 1:0 в Вене.

- Это будет восьмая кампания "Рапида" в Лиге Европы. Прежде австрийская команд дважды выходила в плей-офф (2015/16 и 2018/19).

- "Арсенал" четвертый сезон подряд участвует в Лиге Европы, достигая полуфинала в 2017/18, финала в 2018/19 и 1/16 финала в 2019/20.

- В прошлом сезоне Букайо Сака поучаствовал в семи голах за "Арсенал" в шести матчах Лиги Европы.

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг угодил в лазарет примерно на три недели с травмой задней поверхности бедра. Калум Чемберс и Шкодран Мустафи едва возобновили тренировки. Сократис Папастатопулос и Месут Озил на Лигу Европы не заявлены.

ТОТТЕНХЭМ — ЛАСК 22:00 Онлайн-трансляция

У "Тоттенхэма" самые серьезные амбиции в отношении Лиги Европы, особенно с учетом того, что Жозе Моуриньо выигрывал этот турнир с "Порту" в 2003 и с "Манчестер Юнайтед" в 2017.

О ЛАСКе поклонники английского футбола помнят как о сопернике "Манчестер Юнайтед" по 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги Европы. Тогда по сумме двух матчей, которые оказались разделены коронавирусной паузой, австрийская команда сокрушительно уступила — 7:1.

- "Тоттенхэм" еще никогда не встречался с ЛАСКом и прежде провел четыре матча против команд из Австрии, одержав три победы (1 ничья).

- Во время своего предыдущего захода в Лиге Европы "Тоттенхэм" был остановлен в 1/16 финала "Гентом" (2016/17).

- В своих четырех последних попытках "Тоттенхэм" с успехом преодолевал групповую стадию Лиги Европы после того, как не сумел этого сделать в сезоне 2011/12.

- "Юнайтед" в прошлом сезоне был единственной английской командой, с которой когда-либо встречался ЛАСК.

- В прошлом сезоне ЛАСК выиграл свою группу Лиги Европы, набрав 13 очков против "Спортинга", ПСВ и "Русенборга".

- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил 28 голов в 50 матчах еврокубков, хотя в четырех последних отличиться не смог.

Защитники "Тоттенхэма" Яфет Танганга и Эрик Дайер травмированы. Эрик Ламела и Джовани Ло Чельсо поправились. Давинсону Санчесу было обещано место в старте.

ЛЕСТЕР — ЗАРЯ 22:00 Онлайн-трансляция

Резко сдав в концовке прошлого сезона, "Лестер" обидным образом упустил путевку в Лигу Чемпионов и вынужден довольствоваться выступлением в Лиге Европы, где первым соперником "лис" становится "Заря", финишировавшая на третьем месте в украинском чемпионате в пошлой кампании.

"Заря" также добиралась до групповой стадии Лиги Европы в сезонах 2016/17 и 2017/18, причем во втором случае украинская команда пересеклась с "Манчестер Юнайтед", уступив 0:2 дома и 1:0 на выезде.

- Это будет первая официальная встреча "Лестера" и "Зари".

- Прежде "Лестер" еще не противостоял командам из Украины.

- Прежде еще ни одна английская команда не проигрывала соперникам из Украины (25 побед, 7 ничьих).

- Помимо упомянутых выше двух матчей против "Юнайтед", "Заря" не играла с английскими командами.

- "Лестер" не знает побед в Кубке УЕФА / Лиге Европы уже четыре матча, включая три поражений, но последний раз участвовал в этом соревновании еще в сезоне 2000/01.

- "Заря" проиграла пять из шести последних выездных матчей в Лиге Европы (1 победа), во всех пяти не сумев забить.

Нападающий "Лестера" Джейми Варди все еще отсутствует с растяжением икроножной мышцы. Ислам Слимани не заявлен на Лигу Европы. Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра и Уилфрид Ндиди травмированы.


Метки Арсенал, Заря, ЛАСК, Лестер, Лига Европы, Рапид, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 22.10.2020 11:56 # bezviz
    турнир для лохов)))

    удачи в ЛЕ лол)))

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  2. chelsealondon 22.10.2020 11:52 # chelsealondon
    Удачи клубам в ЛЕ....

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  3. sausage 22.10.2020 11:48 # sausage
    Варди, Сонджю, Перейра, Ндиди... Лестеру сливать надо эту ЛЕ. В чемпионате проблем хватает - из тех, с кем Роджерс разносил АПЛ в прошлом сезоне, в живых только Эванс и Мэдиссон. Хз, как они ещё в 5-ке держатся?

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  4. chelsea88 22.10.2020 11:40 # chelsea88
    Леол
    Калониры, ваш день - четверг!
    Вуахахах

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  5. mikkiynwa 22.10.2020 11:36 # mikkiynwa
    22.10.2020 11:25 #
    billy-bones

    Михажло почему ты забанил ветерана сайта liverpool-95? Знай кого банишь ПИДAPAC

    Источник: http://fapl.ru/posts/81712/

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  6. januzaj00 22.10.2020 11:28 # januzaj00
    Вот на этой ветке вагиф можешь и пиздеть. А во вторник и среду отдыхай братишка

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  7. billy-bones 22.10.2020 11:25 # billy-bones
    Михажло почему ты забанил ветерана сайта liverpool-95? Знай кого банишь ПИДAPAC

    (ответить)

  8. empry 22.10.2020 11:05 # empry
    А вот и элитные матчи подъехали, а не эти ваши ЛЧ.

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  9. lexa-arsenal 22.10.2020 11:04 # lexa-arsenal
    22.10.2020 10:22 #
    timofey

    да все он уже сдулся. надо нового напа искать вместо шляки и обамы. Мартинелли и Нкетия хороши, но пока еще не вышли на топ-уровень и им тяжело бодаться с мощными защитниками

    Источник: http://fapl.ru/posts/81711/#reply

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