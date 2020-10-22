Артета уверен, что Обамеянг снова будет забивать

Наставник "Арсенала" Микель Артета уверен, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вскоре вернется в свою лучшую форму.

В прошлом сезоне Обамеянг наколотил 22 гола в рамках Премьер-Лиги, а также помог "Арсеналу" завоевать Кубок Англии. Своей отличной игрой Пьер-Эмерик заслужил новый трехлетний контракт с зарплатой свыше 350 тысяч фунтов в неделю.



Новая сделка была заключена в середине сентября — спустя считанные дни после того, как Обмеянг забил свой пока что единственный гол в сезоне 2020/21.



Пьер-Эмерик не проявил себя в недавних матчах Премьер-Лиги против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", и 31-летнего габонца даже стали упрекать в том, что он позволил себе расслабиться после подписания нового контракта. Но Артета проблемы не видит.



"Ну, если вы будете спрашивать всех нападающих каждый раз, когда они не забивают три-четыре матча... На мой взгляд, он играет хорошо прямо сейчас".



"Он мог забить в субботу (против "Сити") в ситуации один на один, и обычно он это делает".



"Мы стараемся как можно чаще выводить его на позиции, где у него будут наивысшие шансы забить. Голы придут", — приводит слова Артеты Evening Standard.