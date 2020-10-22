Дини считает Фреда слабым звеном в "Юнайтед"

Капитан "Уотфорда" Трой Дини раскритиковал игру полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда.

Не сумев заиграть в "Юнайтед" при Жозе Моуриньо в качестве главного тренера, Фред определенно прибавил при Оле Гуннаре Сульшере, но ожидаемого уровня стабильности до сих пор не достиг.



Дини чувствует, что Фред так и не избавился от своих слабостей, зачастую передерживая мяч и совершая потери.



"Когда бы ты ни играл против Фреда, а уж мне приходилось это делать, ты просто позволяешь ему принять мяч, потому что ему требуется для этого три-четыре касания. Он не знает, как играть в одно-два касания".



"Каждый, кто видел его игру, знает, что он движется не в ту сторону, поворачивает, поворачивает, убирает мяч под себя, убирает мяч под себя и три-четыре раза за мяч совершает потерю", — сообщил Дини в эфире talkSPORT.