Мэйтланд-Найлс пообещал, что игроки "Арсенала" разберутся с Озилом
Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс, заявил, что он и его партнеры по команде готовы разобраться с озвученными Месутом Озилом претензиями.
Судя по всему, Озил уже сыграл свой последний матч за "Арсенал", не попав в заявку "канониров" на Премьер-Лигу или Лигу Европы.
В среду Месут нарушил молчание по этому поводу, в своем заявлении обвинив клуб в отсутствии преданности.
По словам Мэйтланд-Найлса, сейчас команда сосредоточена на матче Лиги Европы против венского "Рапида", но когда "Арсенал" вернется из Австрии, игроки будут рады поговорить с 32-летним немцем.
"Игроки поддерживают Месута, мы — команда, и так будет до тех пор, пока Месут не примет свое решение и не скажет нам о нем".
"В конце концов прямо сейчас мы сосредоточены на предстоящем матче, а когда мы вернемся на тренировочную базу, то сможем поговорить, если он хочет".
"Когда матч закончится, и три очка будут набраны, мы сможем сосредоточиться на том, чтобы вернуться на тренировочную базу и уладить эту ситуацию как команда", — цитирует Мэйтланд-Найлса Sky Sports.
22.10.2020 08:00
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Парни разберутся с зарвавшимся гетеросексуалом.
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А на понижение зарплаты, че команда не сказала, давай как все, а он пошли вы лесом
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Ох уж эти заголовки xD
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