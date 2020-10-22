Мэйтланд-Найлс пообещал, что игроки "Арсенала" разберутся с Озилом

Месут Озил Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс, заявил, что он и его партнеры по команде готовы разобраться с озвученными Месутом Озилом претензиями.

Судя по всему, Озил уже сыграл свой последний матч за "Арсенал", не попав в заявку "канониров" на Премьер-Лигу или Лигу Европы.

В среду Месут нарушил молчание по этому поводу, в своем заявлении обвинив клуб в отсутствии преданности.

По словам Мэйтланд-Найлса, сейчас команда сосредоточена на матче Лиги Европы против венского "Рапида", но когда "Арсенал" вернется из Австрии, игроки будут рады поговорить с 32-летним немцем.

"Игроки поддерживают Месута, мы — команда, и так будет до тех пор, пока Месут не примет свое решение и не скажет нам о нем".

"В конце концов прямо сейчас мы сосредоточены на предстоящем матче, а когда мы вернемся на тренировочную базу, то сможем поговорить, если он хочет".

"Когда матч закончится, и три очка будут набраны, мы сможем сосредоточиться на том, чтобы вернуться на тренировочную базу и уладить эту ситуацию как команда", — цитирует Мэйтланд-Найлса Sky Sports.


Метки Арсенал, Мэйтланд-Найлс, Озил

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. ingush 22.10.2020 08:25 # ingush
    Парни разберутся с зарвавшимся гетеросексуалом.

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  2. seregaball 22.10.2020 08:11 # seregaball
    А на понижение зарплаты, че команда не сказала, давай как все, а он пошли вы лесом

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  3. kel-thuzad 22.10.2020 08:03 # kel-thuzad
    Ох уж эти заголовки xD

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