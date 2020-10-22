Клопп доволен игрой Фабиньо в связке с Гомесом

После победы 0:1 над "Аяксом" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил игру Фабиньо в связке с Джо Гомесом в центре обороны.

К матчу Лиги Чемпионов в Амстердаме "Ливерпуль" и его болельщики подходили с огромным чувством тревоги, ведь Виргил Ван Дейк угодил в лазарет на несколько месяцев с тяжелой травмой, плюс захворал Жоэль Матип, и у Клоппа просто не было иных вариантов, кроме как составить пару центральных защитников из Фабиньо, номинального опорника, и Джо Гомеса, к игре которого в последнее время было немало вопросов.



Однако опасения оказались напрасны. Связка бразильца и англичанина помогла "Ливерпулю" добыть три очка и не пропустить, причем Фабиньо отметился эффектным выносом мяча с линии ворот. После такого Юрген не мог не похвалить подопечных.



"Фабиньо не просто может играть на этой позиции — ему это даже нравится. Если бы я попросил его сыграть правого защитника, не думаю, что он бы получил от этого особое удовольствие. Нам нужно, чтобы эти парни оставались здоровыми, такова наша ситуация в данный момент. Это бы очень помогло нам".



"Я не удивлен, что Фабиньо хорошо сыграл на этой позиции, потому что иначе я бы задумался о другом решении, хотя это был очень непростой матч. Я очень рад, рад за него. Эта победа придаст ему уверенности и поможет нам".



"Он был хорош, но даже он может играть лучше! Я не думаю, что Джо и Фабиньо когда-либо играли вместе прежде. Возможно, однажды".



"Им нужно привыкнуть друг к другу, привыкнуть разговаривать друг с другом и с полузащитниками. Это была хорошая игра, но мы способны играть гораздо лучше, и это радует", — цитирует Клоппа Sky Sports.