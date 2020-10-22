"Сити" потерял Фернандиньо на несколько недель

Капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо пропустит несколько недель с травмой ноги.

Фернандиньо потребовалась обратная замена в компенсированное время победного для "горожан" матча Лиги Чемпионов против "Порту" в среду вечером (1:3), хотя бразильский полузащитник вышел на поле "Этихад" лишь на 85-й минуте.



Точный характер травмы Фернандиньо пока неясен, однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола уже готовится к тому, что 35-летний игрок вернется только зимой.



"Это плохая новость. У него возникла проблема с ногой. Думаю, он пропустит от четырех до шести недель. Это большой удар по нам, учитывая количество матчей впереди", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".



Добавим, в лазарете "горожан" и так находятся Эмерик Лапорт, Натан Аке, Бенжамен Менди, Кевин Де Брюйне и Габриэль Жезус. Правда, Лапорт и Де Брюйне должны возобновить тренировки в уже четверг.