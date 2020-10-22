В своем первом матче на групповой стадии Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Порту" со счетом 3:1.

Относительно минимальной победы над "Арсеналом" в субботу в старте у "горожан" произошло два изменения. Вместо Натана Аке и Фила Фодена появились Эрик Гарсия и Илкай Гюндоган.



"Порту" сразу же опустился очень, очень глубоко и без сопротивления отдал мяч под контроль "Сити". Преодолеть такую насыщенную оборону "горожанам" было непросто.



А на 14-й минуте гости подловили "Сити" на ошибке. Луис Диас устремился вперед по левому краю после перехваченного паса Рубена Диаша, сместился вдоль линии штрафной, вошел в штрафную по правому краю и сильно пробил — 0:1.



Хозяева тут же ответили атакой, в завершении которой Гюндоган пробил в штангу с острого угла. Однако включилась система VAR и определила, что перед ударом на Илкае нарушил правила голкипер. Был назначен пенальти, который реализовал Агуэро — 1:1.



После обмена голами игра вернулась в прежнее русло, но "Сити", хоть и доминировал над соперником, сзади выглядел нервно, и однажды это едва не привело ко второму голу "Порту" — Кайл Уолкер остановил мяч уже на линии ворот.



Во втором тайме "горожане" продолжили биться об стену, с огромным трудом доводя свои атаки до удара — об ударах в створ и говорить не приходится.



Тем не менее, на 65-й минуте хозяева вышли вперед — помог стандарт. Это Гюндоган ударом со штрафного обвел стенку и направил мяч в оставленную голкипером часть ворот — 2:1.



Теперь гостям уже не было смысла сидеть всей командой у своих ворот, они стали раскрываться, и "Сити" очень скоро этим воспользовался. Вышедший на замену Ферран Торрес вошел в штрафную с левого фланга, сместился мимо опытнейшего Пепе и закрутил мяч в дальний угол ворот — 3:1.



Концовка матча была отмечена попаданием Родри в штангу да стычкой Пепе с Рахимом Стерлингом. В остальном все было спокойно.



"Сити" одержал не самую простую, но вполне заслуженную победу — более высокий класс обнаружил себя, хотя в обороне "горожане" были довольно уязвимы.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Порту" (Португалия) — 3:1 (1:1)



Голы: Агуэро 20 (пен), Гюндоган 65, Торрес 73 — Диас 14



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Гарсия, Канселу, Гюндоган (Фоден 68), Родри (Фернандиньо 85, Стоунс 90), Махрез, Силва, Стерлинг, Агуэро (Торрес 68).



"Порту": Марчесин, Мбемба, Пепе, Сарр (Эванилсон 80), Корона (Нану 77), Оливейра, Урибе, Сануси (Накадзима 77), Виейра (Тареми 77), Диас (Манафа 55), Марега.



Предупреждения: Уолкер, Канселу, Силва, Гарсия, Фернандиньо — Пепе.