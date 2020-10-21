"Ливерпуль" победил "Аякс" благодаря автоголу

Автогол Николаса Тальяфико позволил "Ливерпулю" стартовать на групповом этапе Лиги Чемпионов с выездной победы над "Аяксом" — 0:1.

Из-за травм Виргила Ван Дейка с Жоэлем Матипом пару центральных защитников "красных" в этом матче составили Джо Гомес и Фабиньо. Кертис Джонс и Джеймс Милнер вышли в полузащиту, здесь же Джорджиньо Вейналдум заменил Тиаго Алькантару.



"Аякс" сразу же принялся демонстрировать, что полон желания воспользоваться отсутствием Ван Дейка в обороне "Ливерпуля". "Красные" больше владели мячом, однако их соперник был резче и быстрее.



На 33-й минуте хозяева вывели на убойную позицию Квинси Промеса, но удар того в упор каким-то чудом отразил Адриан.



Расплата за промах наступила немедленно. Садио Мане выполнял передачу поперек штрафной, однако случился рикошет от ноги защитника "Аякса" Николаса Тальяфико — 0:1.



После нелепого автогола хозяева не бросили играть и вскоре создали прекрасную возможность сравнять счет. Душан Тадич перебросил мяч через Адриана, и снаряд уже опускался в ворота, однако подоспевший Фабиньо выполнил вынос с самой линии.



Второй тайм начался с удара Дэви Классена в штангу ворот Адриана. "Аякс" стал играть еще опаснее, а вот атака "Ливерпуля" потускнела.



Неслучайно уже на 60-й минуте Юрген Клопп заменил свое трио нападения и выпустил Диогу Жоту, Такуми Минамино и Джердана Шакири.



Замены помогли "красным" стабилизировать и слегка засушить игру. Атаки "Аякса" потеряли прежнюю остроту, а в концовке матча гости даже были ближе к голу.



В итоге счет 0:1 остался до финального свистка, и "Ливерпуль" одержал победу без пропущенных мячей. Это должно вселить уверенность в команду, едва потерявшую Ван Дейка.



"Аякс" (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:§ (0:1)



Гол: Тальяфико 35 (авт).



"Аякс": Онана, Мазрауи, Схюрс (Траоре 84), Мартинес, Тальяфико, Гравенберх, Классен (Эккеленкамп 74), Блинд (Хунтелаар 84), Нерес (Лабьяд 74), Кудус (Промес 9), Тадич.



"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, Фабиньо, Робертсон, Милнер (Рис Уильямс 90), Вейналдум, Джонс (Хендерсон 45), Салах (Шакири 60), Фирмино (Жота 60), Мане (Минамино 60).



Предупреждения: Промес — Милнер, Александер-Арнольд.