"Ливерпуль" победил "Аякс" благодаря автоголу
Автогол Николаса Тальяфико позволил "Ливерпулю" стартовать на групповом этапе Лиги Чемпионов с выездной победы над "Аяксом" — 0:1.
Из-за травм Виргила Ван Дейка с Жоэлем Матипом пару центральных защитников "красных" в этом матче составили Джо Гомес и Фабиньо. Кертис Джонс и Джеймс Милнер вышли в полузащиту, здесь же Джорджиньо Вейналдум заменил Тиаго Алькантару.
"Аякс" сразу же принялся демонстрировать, что полон желания воспользоваться отсутствием Ван Дейка в обороне "Ливерпуля". "Красные" больше владели мячом, однако их соперник был резче и быстрее.
На 33-й минуте хозяева вывели на убойную позицию Квинси Промеса, но удар того в упор каким-то чудом отразил Адриан.
Расплата за промах наступила немедленно. Садио Мане выполнял передачу поперек штрафной, однако случился рикошет от ноги защитника "Аякса" Николаса Тальяфико — 0:1.
После нелепого автогола хозяева не бросили играть и вскоре создали прекрасную возможность сравнять счет. Душан Тадич перебросил мяч через Адриана, и снаряд уже опускался в ворота, однако подоспевший Фабиньо выполнил вынос с самой линии.
Второй тайм начался с удара Дэви Классена в штангу ворот Адриана. "Аякс" стал играть еще опаснее, а вот атака "Ливерпуля" потускнела.
Неслучайно уже на 60-й минуте Юрген Клопп заменил свое трио нападения и выпустил Диогу Жоту, Такуми Минамино и Джердана Шакири.
Замены помогли "красным" стабилизировать и слегка засушить игру. Атаки "Аякса" потеряли прежнюю остроту, а в концовке матча гости даже были ближе к голу.
В итоге счет 0:1 остался до финального свистка, и "Ливерпуль" одержал победу без пропущенных мячей. Это должно вселить уверенность в команду, едва потерявшую Ван Дейка.
"Аякс" (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:§ (0:1)
Гол: Тальяфико 35 (авт).
"Аякс": Онана, Мазрауи, Схюрс (Траоре 84), Мартинес, Тальяфико, Гравенберх, Классен (Эккеленкамп 74), Блинд (Хунтелаар 84), Нерес (Лабьяд 74), Кудус (Промес 9), Тадич.
"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, Фабиньо, Робертсон, Милнер (Рис Уильямс 90), Вейналдум, Джонс (Хендерсон 45), Салах (Шакири 60), Фирмино (Жота 60), Мане (Минамино 60).
Предупреждения: Промес — Милнер, Александер-Арнольд.
21.10.2020 23:55
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Последние комментарии:
22.10.2020 00:16 #
bezviz
на попа беру гирю
Источник: http://fapl.ru/posts/81705/?c=1
Братишка, че ещё берёшь на попу? Или в?
(ответить)
приятный задел 3 очка в группе
потихоньку-помаленьку едем дальше
YNWA!!!
(ответить)
На самом деле, надо побыстрее постараться выйти из группы.
А зимой нужно брать ЦЗ, все - таки.
Надеюсь, фанаты вернутся на стадион в феврале, а то слишком уж заебало без них.
(ответить)
Рис Вильямс - младший брат Виргила... За те минуты которые ему предоставил Клопп, показал неплохую игру. Будет расти по стопам своего старшего брата, если почаще выпускать в старте или давать больше времени.
(ответить)
Норм отыграли с учётом всех обстоятельств. Аякс конечно уже не тот, но всё равно хорошо. В таких матчах можно наигрывать новых атакеров. Сегодня они не особо себя показали, но намётки были, надо им больше играть
(ответить)
Норм бааария без сане, гнабри и дэвиса катком прошлась
(ответить)
Адриан был хорош
А также Фаб и Манэ
(ответить)
21.10.2020 23:47 #
idel
Челси - снова позор Апл в Лч. На выходных еще и Мю накажет.
Источник: http://fapl.ru/posts/81695/?c=1#c7231196
Ещё один фанат Членси потек от нытья.
(ответить)
Норм англы в лч стартовали
Только чолче как самый тупой ученик в групе, облажался
(ответить)
Единственная английская команда, которая отсосала и не смогла выиграть? Да, вы угадали - абсолютно е6анутый лондонский клуб «Щленще», за который болеют абсолютно е6анутые фонады, пересосавшие уйму потных и толстых членов. Тот самый случай, когда в семье не без урода. Абсолютно е6анутый лондонский футбольный клуб «Щленще» - маленький уродец, которого стыдится вся Англия.
(ответить)
с аяксом и прочим мусором можно и без ВВД справляться. в АПЛ сложнее будет, посмотрим. так-то сезон должен быть интересным, если вирус опять не вмешается
(ответить)
На классе... Сквозеров с победой!
(ответить)
Конте опять сосет в Еврокубках
(ответить)
Адриан сухарь, Гомез молочик,
Фабиньо игрок матча.
Победили без напряжения, у Акса не было опасных моментов
(ответить)
еще одна бомжатская говёненькая победка лузерпуков, по сути на 0-0 сыграли, ничего сами не забили, да и моментов то особо не создали, аякс хорошо давил и часто возникало мнение что щас просто переедут такую слабую оборону, но в этот раз удача на стороне лузеров
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Ещё раз напоминаю.
Кризисный Ливерпуль, без лучшего защитника мира, лучшего ГК, и одного из лучших полузащитников мира Тиаго, 1 место в группе.
Пососальсе потративший 300 Лямов почти на последнем.
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Адриан старался!
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ЛФК прославил Англию - как и полагает действующему чемпиону.
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КНЯЗИ!!!
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