"Ливерпуль" победил "Аякс" благодаря автоголу

Садио Мане и Мохамед Салах Автогол Николаса Тальяфико позволил "Ливерпулю" стартовать на групповом этапе Лиги Чемпионов с выездной победы над "Аяксом" — 0:1.

Из-за травм Виргила Ван Дейка с Жоэлем Матипом пару центральных защитников "красных" в этом матче составили Джо Гомес и Фабиньо. Кертис Джонс и Джеймс Милнер вышли в полузащиту, здесь же Джорджиньо Вейналдум заменил Тиаго Алькантару.

"Аякс" сразу же принялся демонстрировать, что полон желания воспользоваться отсутствием Ван Дейка в обороне "Ливерпуля". "Красные" больше владели мячом, однако их соперник был резче и быстрее.

На 33-й минуте хозяева вывели на убойную позицию Квинси Промеса, но удар того в упор каким-то чудом отразил Адриан.

Расплата за промах наступила немедленно. Садио Мане выполнял передачу поперек штрафной, однако случился рикошет от ноги защитника "Аякса" Николаса Тальяфико — 0:1.

После нелепого автогола хозяева не бросили играть и вскоре создали прекрасную возможность сравнять счет. Душан Тадич перебросил мяч через Адриана, и снаряд уже опускался в ворота, однако подоспевший Фабиньо выполнил вынос с самой линии.

Второй тайм начался с удара Дэви Классена в штангу ворот Адриана. "Аякс" стал играть еще опаснее, а вот атака "Ливерпуля" потускнела.

Неслучайно уже на 60-й минуте Юрген Клопп заменил свое трио нападения и выпустил Диогу Жоту, Такуми Минамино и Джердана Шакири.

Замены помогли "красным" стабилизировать и слегка засушить игру. Атаки "Аякса" потеряли прежнюю остроту, а в концовке матча гости даже были ближе к голу.

В итоге счет 0:1 остался до финального свистка, и "Ливерпуль" одержал победу без пропущенных мячей. Это должно вселить уверенность в команду, едва потерявшую Ван Дейка.

"Аякс" (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:§ (0:1)

Гол: Тальяфико 35 (авт).

"Аякс": Онана, Мазрауи, Схюрс (Траоре 84), Мартинес, Тальяфико, Гравенберх, Классен (Эккеленкамп 74), Блинд (Хунтелаар 84), Нерес (Лабьяд 74), Кудус (Промес 9), Тадич.

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, Фабиньо, Робертсон, Милнер (Рис Уильямс 90), Вейналдум, Джонс (Хендерсон 45), Салах (Шакири 60), Фирмино (Жота 60), Мане (Минамино 60).

Предупреждения: Промес — Милнер, Александер-Арнольд.


Метки Аякс, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2020 23:55

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 22.10.2020 00:18 # mikkiynwa
    22.10.2020 00:16 #
    bezviz


    на попа беру гирю


    Источник: http://fapl.ru/posts/81705/?c=1


    Братишка, че ещё берёшь на попу? Или в?

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  2. b84 22.10.2020 00:17 # b84
    приятный задел 3 очка в группе
    потихоньку-помаленьку едем дальше
    YNWA!!!

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  3. mikkiynwa 22.10.2020 00:16 # mikkiynwa
    На самом деле, надо побыстрее постараться выйти из группы.

    А зимой нужно брать ЦЗ, все - таки.

    Надеюсь, фанаты вернутся на стадион в феврале, а то слишком уж заебало без них.

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  4. bushwacka 22.10.2020 00:09 # bushwacka
    Рис Вильямс - младший брат Виргила... За те минуты которые ему предоставил Клопп, показал неплохую игру. Будет расти по стопам своего старшего брата, если почаще выпускать в старте или давать больше времени.

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  5. sausage 22.10.2020 00:06 # sausage
    Норм отыграли с учётом всех обстоятельств. Аякс конечно уже не тот, но всё равно хорошо. В таких матчах можно наигрывать новых атакеров. Сегодня они не особо себя показали, но намётки были, надо им больше играть

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  6. januzaj00 22.10.2020 00:05 # januzaj00
    Норм бааария без сане, гнабри и дэвиса катком прошлась

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  7. superperez101 22.10.2020 00:05 # superperez101
    Адриан был хорош
    А также Фаб и Манэ

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  8. mikkiynwa 22.10.2020 00:04 # mikkiynwa
    21.10.2020 23:47 #
    idel

    Челси - снова позор Апл в Лч. На выходных еще и Мю накажет.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81695/?c=1#c7231196



    Ещё один фанат Членси потек от нытья.

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  9. unclearness 22.10.2020 00:04 # unclearness
    Норм англы в лч стартовали
    Только чолче как самый тупой ученик в групе, облажался

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  10. stevens 22.10.2020 00:03 # stevens
    Единственная английская команда, которая отсосала и не смогла выиграть? Да, вы угадали - абсолютно е6анутый лондонский клуб «Щленще», за который болеют абсолютно е6анутые фонады, пересосавшие уйму потных и толстых членов. Тот самый случай, когда в семье не без урода. Абсолютно е6анутый лондонский футбольный клуб «Щленще» - маленький уродец, которого стыдится вся Англия.

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  11. wolfsmensch 22.10.2020 00:03 # wolfsmensch
    с аяксом и прочим мусором можно и без ВВД справляться. в АПЛ сложнее будет, посмотрим. так-то сезон должен быть интересным, если вирус опять не вмешается

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  12. bushwacka 22.10.2020 00:02 # bushwacka
    На классе... Сквозеров с победой!

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  13. largo-winch 22.10.2020 00:02 # largo-winch
    Конте опять сосет в Еврокубках

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  14. largo-winch 22.10.2020 00:00 # largo-winch
    Адриан сухарь, Гомез молочик,
    Фабиньо игрок матча.
    Победили без напряжения, у Акса не было опасных моментов

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  15. bezviz 21.10.2020 23:59 # bezviz
    еще одна бомжатская говёненькая победка лузерпуков, по сути на 0-0 сыграли, ничего сами не забили, да и моментов то особо не создали, аякс хорошо давил и часто возникало мнение что щас просто переедут такую слабую оборону, но в этот раз удача на стороне лузеров

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  16. mikkiynwa 21.10.2020 23:59 # mikkiynwa
    Ещё раз напоминаю.

    Кризисный Ливерпуль, без лучшего защитника мира, лучшего ГК, и одного из лучших полузащитников мира Тиаго, 1 место в группе.



    Пососальсе потративший 300 Лямов почти на последнем.

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  17. lfc-krr 21.10.2020 23:59 # lfc-krr
    Адриан старался!

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  18. skychnie-oboi 21.10.2020 23:58 # skychnie-oboi
    ЛФК прославил Англию - как и полагает действующему чемпиону.

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  19. electric 21.10.2020 23:58 # electric
    КНЯЗИ!!!

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