Артета: "Моя совесть очень спокойна насчет Озила"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его совесть чиста в отношении полузащитника Месута Озила.
Ранее в среду Озил обрушился с критикой на "Арсенал" за невключение в заявку на Премьер-Лигу, обвинив свой клуб в отсутствии преданности. Месут пожаловался, что не получил шанса от Артеты проявить себя.
Микель считает иначе, но одновременно признает, что так и не смог сделать из Озила командного игрока.
"Это было исключительно футбольное решение, и моя совесть очень спокойна, потому что я был по-настоящему честен с ним".
"Мы хорошо понимали друг друга и знали, чего ожидать друг от друга. У него были возможности, как и у любого другого. Мне грустно оставлять трех игроков вне заявки, но я попытался заглянуть каждому в глаза, чтобы избежать неудобных моментов".
"В случае с Месутом я чувствую себя комфортно, потому что я был очень прям с ним с момента своего прихода в клуб. Его поведение здесь не при чем. Таково мое решение".
"Моя работа заключается в том, чтобы заставить каждого игрока участвовать в командной игре. И в данный момент я чувствую, что провалился, пытаясь заставить Месута действовать на благо команде".
"В некоторые моменты я был близок к этому, но в данный момент чувствую, что не смог. Такова реальность, которую мы должны принять. О таких вещах лучше говорить с глазу на глаз".
"Я беру на себя полную ответственность, ведь это я должен выжимать максимум из игроков", — цитирует Артету Sky Sports.
21.10.2020 23:00
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Норм опускает Артета его
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целую твои глаза артета
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