Артета: "Моя совесть очень спокойна насчет Озила"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его совесть чиста в отношении полузащитника Месута Озила.

Ранее в среду Озил обрушился с критикой на "Арсенал" за невключение в заявку на Премьер-Лигу, обвинив свой клуб в отсутствии преданности. Месут пожаловался, что не получил шанса от Артеты проявить себя.



Микель считает иначе, но одновременно признает, что так и не смог сделать из Озила командного игрока.



"Это было исключительно футбольное решение, и моя совесть очень спокойна, потому что я был по-настоящему честен с ним".



"Мы хорошо понимали друг друга и знали, чего ожидать друг от друга. У него были возможности, как и у любого другого. Мне грустно оставлять трех игроков вне заявки, но я попытался заглянуть каждому в глаза, чтобы избежать неудобных моментов".



"В случае с Месутом я чувствую себя комфортно, потому что я был очень прям с ним с момента своего прихода в клуб. Его поведение здесь не при чем. Таково мое решение".



"Моя работа заключается в том, чтобы заставить каждого игрока участвовать в командной игре. И в данный момент я чувствую, что провалился, пытаясь заставить Месута действовать на благо команде".



"В некоторые моменты я был близок к этому, но в данный момент чувствую, что не смог. Такова реальность, которую мы должны принять. О таких вещах лучше говорить с глазу на глаз".



"Я беру на себя полную ответственность, ведь это я должен выжимать максимум из игроков", — цитирует Артету Sky Sports.