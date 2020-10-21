Моуриньо объяснил ситуацию Роуза

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что защитник Данни Роуз может винить в своей ситуации только себя и своего агента.

Как и в случае с Месутом Озилом в "Арсенале", Роуз не попал в заявку "шпор" на Лигу Европы и Премьер-Лигу. Данни превратился в изгоя для Моуриньо еще в январе и имел достаточно времени, чтобы подыскать себе новый клуб.



"Данни нет в нашей заявке. Данни очень, очень хотел уйти в январское окно в прошлом сезоне. Почему? Потому что он хотел играть, играть и играть".



"Тогда он отправился в "Ньюкасл" с мыслью о Евро, а я решил, что наше будущее на его позиции связано с Беном Дэвисом и Райаном Сессеньоном".



"Затем нам предоставилась возможность заполучить Серхио Регилона, и я решил, что для Райана будет лучше отправиться в аренду, чтобы играть и развиваться".



"Что касается Данни, то рынок формируют игроки и их агенты. Если агент не нашел решения, чтобы Данни мог куда-нибудь уйти, спрашивать следует с него", — цитирует Моуриньо BBC.