Форлан: "Кавани того же рода игрок, что и Ибрагимович"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан считает, что нападающий Эдинсон Кавани будет так же полезен для "красных дьяволов", как и Златан Ибрагимович в свое время.

Несмотря на возраст, Ибрагимович был невероятно хорош в своем первом сезоне на "Олд Траффорд", пока не получил тяжелую травму.



Спустя четыре года "Юнайтед" подписал еще одного возрастного нападающего топ-уровня, и Форлан всецело одобряет трансфер 33-летнего уругвайца.



"Эдинсон остается отличным игроком. Пока что я не видел никаких признаков спада у него. Думаю, это первоклассное приобретение для "Юнайтед", равно как было со Златаном. Он тоже же рода игрок. Он будет подавать пример другим тем, как он играет и как тренируется. Он окажет положительное влияние на молодых игроков".



"Он победитель, который выиграл много трофеев. Он бомбардир, который забивал везде, где только выступал. Также он ассистирует. Он силен, и его физическая форма будет достаточной для английского футбола. Он быстр и очень мотивирован", — сообщил Форлан про своего соотечественника в интервью South China Morning Post.