Ван Дейк вернется только в следующем сезоне

Виргил Ван Дейк Травма Виргила Ван Дейка оказалась даже серьезнее, чем предполагалось, и защитник "Ливерпуля" вернется на футбольное поле только в следующем сезоне.

Напомним, Ван Дейк повредил крестообразные связки своего правого колена в столкновении с голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом во время мерсисайдского дерби в минувшую субботу.

У болельщиков "Ливерпуля" теплилась надежда, что их вице-капитан успеет помочь команде на финише этого сезона и набрать форму к Чемпионату Европы, однако чудо едва ли случится.

"Насколько мне известно, правое колено Виргила Ван Дейка пострадало серьезнее, нежели первоначальные опасения. Повреждение не ограничивается крестообразными связками".

"Это говорит о том, что мы не увидим Ван Дейка на поле до следующего сезона. Ему предстоит операция, но мы не знаем, когда точно", — сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в своем подкасте.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 723

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 21.10.2020 19:13 # chelsiukpro
    Эвертон чётко идёт к чемпику! Убрав главного конкурента в лице Ливерпука....

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  2. empry 21.10.2020 19:04 # empry
    Нужды в таком диком подкате на такой скорости у Пикфорда особо и не было, но спорт жесток. Интересно, как Клопп будет выпутываться из этой ситуации и перестраивать игру в обороне. Все же голландец был очень надежен и это позволяло команде многое в атаке.

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  3. easports 21.10.2020 19:03 # easports
    RIP топ 4 даже кажись.
    1.Сити
    2.Арсенал
    3.ТТХ
    4.Челсю/МЮ?

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  4. wengerrrro 21.10.2020 19:01 # wengerrrro
    оч жесткая потеря, соболезную фанам Ливерпуля. думаю процентов 10 очков точно потеряли

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