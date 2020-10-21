Ван Дейк вернется только в следующем сезоне

Травма Виргила Ван Дейка оказалась даже серьезнее, чем предполагалось, и защитник "Ливерпуля" вернется на футбольное поле только в следующем сезоне.

Напомним, Ван Дейк повредил крестообразные связки своего правого колена в столкновении с голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом во время мерсисайдского дерби в минувшую субботу.



У болельщиков "Ливерпуля" теплилась надежда, что их вице-капитан успеет помочь команде на финише этого сезона и набрать форму к Чемпионату Европы, однако чудо едва ли случится.



"Насколько мне известно, правое колено Виргила Ван Дейка пострадало серьезнее, нежели первоначальные опасения. Повреждение не ограничивается крестообразными связками".



"Это говорит о том, что мы не увидим Ван Дейка на поле до следующего сезона. Ему предстоит операция, но мы не знаем, когда точно", — сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в своем подкасте.