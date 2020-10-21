Ван Дейк вернется только в следующем сезоне
Травма Виргила Ван Дейка оказалась даже серьезнее, чем предполагалось, и защитник "Ливерпуля" вернется на футбольное поле только в следующем сезоне.
Напомним, Ван Дейк повредил крестообразные связки своего правого колена в столкновении с голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом во время мерсисайдского дерби в минувшую субботу.
У болельщиков "Ливерпуля" теплилась надежда, что их вице-капитан успеет помочь команде на финише этого сезона и набрать форму к Чемпионату Европы, однако чудо едва ли случится.
"Насколько мне известно, правое колено Виргила Ван Дейка пострадало серьезнее, нежели первоначальные опасения. Повреждение не ограничивается крестообразными связками".
"Это говорит о том, что мы не увидим Ван Дейка на поле до следующего сезона. Ему предстоит операция, но мы не знаем, когда точно", — сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в своем подкасте.
21.10.2020 19:00
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Последние комментарии:
Эвертон чётко идёт к чемпику! Убрав главного конкурента в лице Ливерпука....
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Нужды в таком диком подкате на такой скорости у Пикфорда особо и не было, но спорт жесток. Интересно, как Клопп будет выпутываться из этой ситуации и перестраивать игру в обороне. Все же голландец был очень надежен и это позволяло команде многое в атаке.
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RIP топ 4 даже кажись.
1.Сити
2.Арсенал
3.ТТХ
4.Челсю/МЮ?
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оч жесткая потеря, соболезную фанам Ливерпуля. думаю процентов 10 очков точно потеряли
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