Вудворд: "Не успокоимся, пока снова не начнем выигрывать трофеи"

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд уверен, что его клуб на правильном пути к завоеванию трофеев.

В среду клуб с "Олд Траффорд" отчитался о падении доходов и резком росте клубного долга, но если отстраниться от финансовой стороны, то Вудворд вполне доволен тем, как у "Юнайтед" идут дела на футбольном поле, о чем он и рассказал во время видеоконференции с инвесторами.



"Что касается наших выступлений на поле, то мы никогда не успокоимся, пока "Манчестер Юнайтед" снова не будет выигрывать трофеи".



"Однако третье место в Премьер-Лиге и наше сильное выступление в кубковых соревнованиях в прошлом сезоне как минимум показывают, что мы прогрессируем, хотя впереди у нас еще много работы, и наш путь не всегда гладок".



"При Оле Гуннаре Сульшере у нас есть четкая стратегия по достижению успеха. У нас есть целеустремленная команда с костяком из доморощенных талантов в сочетании с первоклассными приобретениями, и эта команда играет в быстрый атакующий футбол".



"Мы довольны нашими последними приобретениями в первую команду в лице Донни Ван де Бека с Алексом Теллесом, которых мы давно отслеживали, и Эдинсона Кавани, который является нападающим топ-уровня и добавит нам вариантов игры впереди".



"Мы также приветствуем Факундо Пельистри и Амада Диалло, который присоединится к нам в январе. Это два перспективных игрока, которых тщательно изучили наши скауты".



"Если добавить сюда Бруну Фернандеша, который перешел к нам ранее в этом году, то наши инвестиции в новых игроков с лета 2019 превысили 200 миллионов евро — и это больше, чем у любого другого большого клуба в Европе за этот период времени", — цитирует Вудворда Daily Mirror.