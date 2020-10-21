Озил обвинил "Арсенал" в отсутствии преданности

Оставшись вне заявки "Арсенала" на сезон Премьер-Лиги 2020/21, полузащитник Месут Озил обвинил свой клуб в отсутствии преданности.

Накануне "канониры" подтвердили, что зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Озил не был заявлен на Премьер-Лигу, как и ранее не был заявлен на Лигу Европы. Минимум до января Месут сможет получать практику только в резервной команде.



Озил опечален тем, что клуб отвернулся от него и не дал ему шанса проявить себя, но обещает оставаться профессионалом.



"Мне было сложно написать это послание, обращенное к фанатам "Арсенала", за которых я играл последние годы. Я глубоко расстроен тем фактом, что не был заявлен на сезон Премьер-Лиги".



"Подписывая свой новый контракт в 2018 году, я проявил свою преданность клубу, который я люблю, и меня расстраивает, что это чувство перестало быть взаимным".



"Как я только что обнаружил, преданность — редкая вещь в наши дни. Я всегда старался сохранять позитивный настрой из недели в неделю, надеясь, что в скором времени смогу получить шанс вернуться в команду. Поэтому я сохранял молчание до сих пор".



"До остановки сезона из-за коронавируса я был очень рад нашим развитием при новом тренере в лице Микеля Артеты. Мы были на подъеме, и я бы сказал, что моя игра соответствовала очень хорошему уровню".



"Но затем, повторюсь, ситуация изменилась, и мне больше не позволяют играть за "Арсенал". Что еще я могу сказать? Я чувствую себя как дома в Лондоне, у меня по-прежнему много друзей в этой команде, и я испытываю сильные чувства к фанатам и этому клубу".



"Что бы ни произошло, я продолжу сражаться за свой шанс и не позволю, чтобы мой восьмой сезон в "Арсенале" завершился таким образом. Я могу пообещать вам, что это сложное решение не повлияет на мой настрой — я продолжу тренироваться как можно лучше, по возможности высказываясь против бесчеловечности и несправедливости", — гласит заявление Озила.