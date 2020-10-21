Анонс матча "Манчестер Сити" — "Порту"

Хосеп Гвардиола предпримет новую попытку привести "Манчестер Сити" к успеху в Лиге Чемпионов и начнет с домашнего матча против "Порту".

Прошлый розыгрыш Лиги Чемпионов обернулся для "Сити" огромным разочарованием. Подопечные Гвардиолы сенсационно уступили "Лиону" со счетом 3:1, вновь не сумев продвинуться дальше четвертьфинала при испанском главном тренере.



"Просматривая тот матч, я до сих пор чувствую ответственность, поэтому мы должны принять реальность", — говорил Гвардиола.



"Порту" в прошлом сезоне выиграл свой национальный чемпионат, а после четырех туров новой кампании занимает второе место в таблице, уступая пять очков лидирующей "Бенфике".



- "Сити" выиграл обе предыдущие встречи с "Порту" — 1:2 на выезде и 4:0 дома в рамках 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2011/12.



- Это будет 21-й выездной матч "Порту" против английских команд в еврокубках, и португальцы все еще находятся в поисках своей первой победы (3 ничьи, 17 поражений).



- В семи последних выездах в Англию "Порту" даже не забивал.



- "Сити" выиграл все три последние домашние встречи с португальскими командами, но соперников из Португалии на своем поле в рамках Лиги Чемпионов еще не принимал.



- В четырех предыдущих кампаниях Лиги Чемпионов "Порту" не выигрывал первый матч группового этапа (3 ничьи, 1 поражения), хотя до этого были четыре победы подряд.



- Последней командой, обыгравшей "Сити" на групповом этапе Лиги Чемпионов, был "Лион" — 1:2 в сентябре 2018. С тех пор "горожане" ни разу не уступили в 11 матчах группы (8 побед, 3 ничьи).



- "Порту" проиграл только два из 16 последних матчей на групповой стадии Лиги Чемпионов (11 побед, 3 ничьи).



- После своего дебюта за "Сити" в Лиге Чемпионов в сентябре 2015 Рахим Стерлинг забил 20 голов в соревновании, и это совместный с Харри Кейном рекорд среди английских игроков за этот период.



В лазарете "Сити" остаются Кевин Де Брюйне, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди и Габриэль Жезус. Зато поправился Александр Зинченко, еще не сыгравший ни минуты в этом сезоне.



Лига Чемпионов. Группа C. 1-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Порту" (Португалия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция