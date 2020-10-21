Долг "Юнайтед" взлетел до 474 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" опубликовал финансовый отчет за прошлый сезон, оценив эффект от пандемии коронавируса.
С 1 июля 2019 по 30 июня 2020 клуб с "Олд Траффорд" заработал только 509 миллионов фунтов — на 18.8 процентов меньше, чем за предыдущий 12-месячный период (627.1 млн. фунтов).
"Красные дьяволы" подчеркивают, что заработали бы на 70 млн. фунтов больше, если бы не пандемия коронавируса, из-за которой возник трехмесячный простой и из-за которой зрители до сих пор не могут вернуться на трибуны.
По уровню доходов "Юнайтед" выдал свой худший сезон с 2014/15, когда клубу удалось заработать только 395.2 млн. фунтов.
При этом итоговый баланс за финансовый год оказался отрицательным. Убыток составил 23.2 млн. фунтов против прибыли в 18.9 млн. фунтов 12 месяцами ранее.
Еще внушительнее выглядят изменение цифр по клубному долгу, который более чем удвоился — рост за год составил 133 процента, до 474.1 млн. фунтов.
"Юнайтед" объясняет, что рост долга связан со снижением спонсорских поступлений, потерей доходов от проведения матчей и тратами на трансферы.
В указанный период "дьяволы" также понесли незапланированные расходы в 19.6 млн. фунтов — на увольнение Жозе Моуриньо и членов его тренерского штаба.
21.10.2020 16:00
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Последние комментарии:
Когда тыт нанимаешь Моура, то расходы, связанные с его уволььнением надо планирлвать наперёд
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Норм, 7 лет назад был в 2 раза больше. Хули, если глейзеры все кредиты и долги на клуб вешают
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абонемент на пенки это не дешевое удовольствие.
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хехехе, самое время брать Санчо
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