Анонс матча "Аякс" — "Ливерпуль"

Ослабленный потерей Виргила Ван Дейка "Ливерпуль" стартует на групповом этапе Лиги Чемпионов с выездного матча против "Аякса".

Ничья 2:2 с "Эвертоном в минувший уикенд обернулась для "Ливерпуля" травмами Ван Дейка и Тиаго Алькантары. Как признался Джорджиньо Вейналдум, игроки команды даже не могли спать после случившегося.



"Мы знаем, что наш вице-капитан и лучший центральный защитник в мире не будет играть за нас долгое время", — говорил главный тренер "красных" Юрген Клопп.



В таком скверном настроении чемпионы Премьер-Лиги подходят к матчу в Амстердаме против "Аякса", который стартовал в Эредивизии с четырех побед и одного поражения.



- Это будет первая встреча "Аякса" и "Ливерпуля" с сезона 1966/67, когда "красные" уступили 7:3 по сумме двух матчей в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов.



- После поражения 1:5 от "Аякса" в декабре 1966 "Ливерпуль" ни разу не уступил в 13 встречах с голландскими командами в еврокубках (8 побед, 5 ничьих).



- "Аякс" выиграл только один из шести последних матчей против английских команд (2 ничьи, 3 поражения) — 1:0 против "Тоттенхэма" в первой полуфинальной встречи Лиги Чемпионов сезона 2018/19.



- Это будет первый выезд "Ливерпуля" в Голландию с сентября 2010, когда "красные" сыграли без голов с "Утрехтом" в Лиге Европы.



- В шести последних выездах в Голландию "Ливерпуль" ни разу не уступил и четырежды сохранил свои ворота на замке.



- "Аякс" выиграл только один из семи последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 4 поражения), и два из трех последних поражений на своем поле случились против английских команд — 2:3 от "Тоттенхэма" в мае 2019 и 0:1 от "Челси" в октябре 2019.



- "Ливерпуль" проиграл два последних матча в Лиге Чемпионов, оба раза уступив "Атлетико" в прошлом сезоне. Но три поражения кряду с "красными" не случались в этом соревновании со времен Брендана Роджерса — октябрь-ноябрь 2014.



- Роберто Фирмино поучаствовал в 26 голах в 33 матчах Лиги Чемпионов за "Ливерпуль".



- После своего дебюта за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов в сентябре 2017 Мохаед Салах забил 19 голов — больше всех среди игроков английских клубов за этот период.



Как уже было сказано, в лазарете "Ливерпуля" оказались Ван Дейк, Алькантара и Матип. Все еще лечится и голкипер Алиссон. Наби Кейта возобновил тренировки после отрицательного теста на коронавирус. В центре обороны должны сыграть Джо Гомес и Фабиньо.



Лига Чемпионов. Группа D. 1-й тур

"Аякс" (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия)

Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 22:00 Онлайн-трансляция