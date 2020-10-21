Анонс матча "Аякс" — "Ливерпуль"
Ослабленный потерей Виргила Ван Дейка "Ливерпуль" стартует на групповом этапе Лиги Чемпионов с выездного матча против "Аякса".
Ничья 2:2 с "Эвертоном в минувший уикенд обернулась для "Ливерпуля" травмами Ван Дейка и Тиаго Алькантары. Как признался Джорджиньо Вейналдум, игроки команды даже не могли спать после случившегося.
"Мы знаем, что наш вице-капитан и лучший центральный защитник в мире не будет играть за нас долгое время", — говорил главный тренер "красных" Юрген Клопп.
В таком скверном настроении чемпионы Премьер-Лиги подходят к матчу в Амстердаме против "Аякса", который стартовал в Эредивизии с четырех побед и одного поражения.
- Это будет первая встреча "Аякса" и "Ливерпуля" с сезона 1966/67, когда "красные" уступили 7:3 по сумме двух матчей в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов.
- После поражения 1:5 от "Аякса" в декабре 1966 "Ливерпуль" ни разу не уступил в 13 встречах с голландскими командами в еврокубках (8 побед, 5 ничьих).
- "Аякс" выиграл только один из шести последних матчей против английских команд (2 ничьи, 3 поражения) — 1:0 против "Тоттенхэма" в первой полуфинальной встречи Лиги Чемпионов сезона 2018/19.
- Это будет первый выезд "Ливерпуля" в Голландию с сентября 2010, когда "красные" сыграли без голов с "Утрехтом" в Лиге Европы.
- В шести последних выездах в Голландию "Ливерпуль" ни разу не уступил и четырежды сохранил свои ворота на замке.
- "Аякс" выиграл только один из семи последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 4 поражения), и два из трех последних поражений на своем поле случились против английских команд — 2:3 от "Тоттенхэма" в мае 2019 и 0:1 от "Челси" в октябре 2019.
- "Ливерпуль" проиграл два последних матча в Лиге Чемпионов, оба раза уступив "Атлетико" в прошлом сезоне. Но три поражения кряду с "красными" не случались в этом соревновании со времен Брендана Роджерса — октябрь-ноябрь 2014.
- Роберто Фирмино поучаствовал в 26 голах в 33 матчах Лиги Чемпионов за "Ливерпуль".
- После своего дебюта за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов в сентябре 2017 Мохаед Салах забил 19 голов — больше всех среди игроков английских клубов за этот период.
Как уже было сказано, в лазарете "Ливерпуля" оказались Ван Дейк, Алькантара и Матип. Все еще лечится и голкипер Алиссон. Наби Кейта возобновил тренировки после отрицательного теста на коронавирус. В центре обороны должны сыграть Джо Гомес и Фабиньо.
Лига Чемпионов. Группа D. 1-й тур
"Аякс" (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия)
Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 22:00 Онлайн-трансляция
21.10.2020 15:25
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Последние комментарии:
у меня гениальная идея родилась переделать систему начисления очков в апл
победа у себя дома 3.5 очков
ничья дома 0.5 очков
победа на выезде 3.5 очков
ничья на выезде 1 очко
это не даст днищам и автобусам приезжать за ничьей, тупо отбиваясь, у них будет больше стимула победить, так и топ клубы будут менее осторожничать на выезде и особенно у себя дома, так же в еврокубках это генеальная система будет, потому что очень популярно отсидеться в защите на выезде и уже дома делать результат, фактор выездного гола отменить, он тупой
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Вперёд, красные! И здоровья пенсам.
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по вывеске нормальный матч должен быть
и еще олимпиакос марсель
а бавария с атлетико сомнительно, но всякое бывает
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Всем привет! Год по-тихоньку подходит к концу, а это значит пора подводить итоги, и узнать главных опущенцов саета. Голосование премии "Золотой писсуар" (Urinoir D'or) начнётся в ноябре, а пока для заявки жду ваши предложения относительно того кто заслуживает быть в списке.
Также, как предложил один хороший юзер, нужно отменить серебряные и бронзовые унитазы, и заменить их, например, на "биде" года, или же Алюминиевый горшок, что-то типа того. В общем, серебряных и бронзовых писсуаров не будет! Спасибо за внимание
Источник: http://fapl.ru/posts/81520/?c=1#c7226181
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колбаса без обороны чисто в атаку
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Зае6ал уже этот калчастер пидарайтед с его дешевыми пенками в каждом матче. Рисуют пенки, которые другим клубам точно не поставили бы. Уже не смешно 6лять.
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семидырым проведут по губам, скринтьте
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