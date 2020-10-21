Англичане сыграют со сборной Ирландии 12 ноября

12 ноября сборная Англии проведет товарищеский матч против Ирландии на "Уэмбли".

Изначально на указанную дату у англичан была договоренность о товарищеском матче с Новой Зеландией, однако эта сборная отказалась от поездки в Лондон в связи с пандемией коронавируса.



У англичан было несколько недель, чтобы подыскать нового соперника на вакантную дату, и вот сегодня стало известно, что 12 ноября на "Уэмбли" пожалуют ирландцы.



Этот матч станет первым для англичан в следующий международный перерыв. 15 и 18 ноября подопечные Гарета Саутгейта также сыграют против Бельгии и Исландии в рамках Лиги Наций.



Последний раз англичане и ирландцы встречались в июне 2015, когда их товарищеский матч в Дублине завершился без голов.