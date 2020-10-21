Англичане сыграют со сборной Ирландии 12 ноября
12 ноября сборная Англии проведет товарищеский матч против Ирландии на "Уэмбли".
Изначально на указанную дату у англичан была договоренность о товарищеском матче с Новой Зеландией, однако эта сборная отказалась от поездки в Лондон в связи с пандемией коронавируса.
У англичан было несколько недель, чтобы подыскать нового соперника на вакантную дату, и вот сегодня стало известно, что 12 ноября на "Уэмбли" пожалуют ирландцы.
Этот матч станет первым для англичан в следующий международный перерыв. 15 и 18 ноября подопечные Гарета Саутгейта также сыграют против Бельгии и Исландии в рамках Лиги Наций.
Последний раз англичане и ирландцы встречались в июне 2015, когда их товарищеский матч в Дублине завершился без голов.
21.10.2020 15:00
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как же зае6али ваши сборные.....
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