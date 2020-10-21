Защитник "Арсенала" Роб Холдинг пропустит около трех недель с растяжением задней поверхности бедра.

Холдинг должен был выйти в стартовом составе "канониров" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу, однако во время разминки у Роба возникли некоторые проблемы.



В результате Холдинг обратился за медицинской помощью, а на его месте сыграл Давид Луис, не сумев предотвратить поражение со счетом 1:0.



Как сообщает Evening Standard, с тех пор Холдинг прошел серию медицинских тестов, по итогам которых стало ясно, что на восстановление потребуется около трех недель.



Среди прочих 25-летний англичанин пропустит матчи против "Лестера" и "Манчестер Юнайтед", но может вернуться на поле еще до международного перерыва.