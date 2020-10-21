Каскарино считает, что Фирмино становится обузой для "Ливерпуля"
Экс-игрок "Челси" и сборной Ирландии Тони Каскарино считает, что снизившаяся результативность нападающего Роберто Фирмино становится огромной проблемой для "Ливерпуля".
Фирмино никогда не отличался впечатляющей результативностью, но в последнее время у него совсем плохо с забитыми голами.
Роберто еще ни разу не отличился в этом сезоне, и это, как считает Каскарино, увеличивает давление на партнеров 29-летнего бразильца по нападению.
"Роберто Фирмино может похвастать только одним голом в 20 последних матчах Премьер-Лиги. Нападающий "Ливерпуля" продолжает испытывать проблемы возле чужих ворот".
"К его игре в целом не было особых претензий по матчу с "Эвертоном" — он хорошо связывал игру команды и поучаствовал в первом голе "Ливерпуля". Однако его недостаточная эффективность возле чужих ворот возлагает огромное бремя на плечи Мохамеда Салаха и Садио Мане".
"Фирмино не может позволить себе, чтобы его игра в созидании просела, если при этом он не будет забивать", — пишет Каскарино в свой колонке в The Times.
21.10.2020 13:00
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да там вся команда такая, все решает только рот клоппа в фа
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