Каскарино считает, что Фирмино становится обузой для "Ливерпуля"

Экс-игрок "Челси" и сборной Ирландии Тони Каскарино считает, что снизившаяся результативность нападающего Роберто Фирмино становится огромной проблемой для "Ливерпуля".

Фирмино никогда не отличался впечатляющей результативностью, но в последнее время у него совсем плохо с забитыми голами.



Роберто еще ни разу не отличился в этом сезоне, и это, как считает Каскарино, увеличивает давление на партнеров 29-летнего бразильца по нападению.



"Роберто Фирмино может похвастать только одним голом в 20 последних матчах Премьер-Лиги. Нападающий "Ливерпуля" продолжает испытывать проблемы возле чужих ворот".



"К его игре в целом не было особых претензий по матчу с "Эвертоном" — он хорошо связывал игру команды и поучаствовал в первом голе "Ливерпуля". Однако его недостаточная эффективность возле чужих ворот возлагает огромное бремя на плечи Мохамеда Салаха и Садио Мане".



"Фирмино не может позволить себе, чтобы его игра в созидании просела, если при этом он не будет забивать", — пишет Каскарино в свой колонке в The Times.