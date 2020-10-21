Джонсон: "Крайним защитникам "Ливерпуля" придется измениться"

Экс-защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что Тренту Александер-Арнольду и Энди Робертсону придется изменить свою манеру игры из-за травмы Виргила Ван Дейка.

Обычно благодаря надежной игре Ван Дейка в обороне Александер-Арнольд и Робертсон могли активно участвовать в атакующих действиях команды.



Однако ближайшие месяцы Виргил проведет в лазарете, а адекватной замены 29-летнему голландцу у "красных" нет. Джонсон чувствует, что теперь крайним защитникам команды нужно быть гораздо осторожнее.



"Ван Дейк — игрок номер один, кого "Ливерпуль" не хотел потерять. Он один из тех, кто заставляет каждого вокруг себя играть лучше, и его определенно будет не хватать".



"Нет ничего лучше, когда крайний защитник атакующего толка думает: "Мне не нужно бежать назад, потому что там есть Ван Дейк или Джон Терри". Ты просто знаешь, что твой партнер отберет мяч".



"Если ты оглянешься через плечо и не увидишь игрока, который вселяет такую уверенность, то это совершенно другая ситуация".



"Мы наблюдали это годами в случае с Трентом. Порой он ужасен при выборе позиции в обороне, но при наличии Ван Дейка это не имело значения, потому что Виргил подчищал за ним, и все выглядело очень легко".



"Обоим крайним защитникам теперь придется измениться", — сообщил Джонсон Daily Mirror.